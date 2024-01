Milan recebe Atalanta de olho em vaga nas semifinais da Coppa Italia

Nesta quarta-feira (10), o Milan recebe a Atalanta em partida única pelas quartas de final da Copa da Itália, às 17h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão.

Pelas fases anteriores, os dois clubes venceram seus confrontos com facilidade: o time de Stefano Pioli goleou o Cagliari nas oitavas de final por 4 a 1. Do mesmo modo, os comandados do técnico Gian Piero Gasperini derrotaram o Sassuolo por 3 a 1 no tempo normal.

No entanto, Milan e Atalanta jogam apenas por uma vitória ainda na etapa inicial para se classificar diretamente às semifinais da Coppa Italia.

Em contrapartida, em caso de empate no tempo normal, a decisão será decidida na prorrogação ou nos pênaltis, se o empate persistir sem nenhum vencedor.

Quem passar desse confronto, enfrentará a Fiorentina nas semifinais, que ontem despachou o Bologna nas penalidades máximas, ao ficar no empate sem gols no tempo regulamentar.

Nesta atual temporada, o Milan enfrentará o Rennes nos playoffs da Europa League, com datas marcadas para os dias 15 e 22 de fevereiro, incluindo partidas e ida e volta.

Por outro lado, a Atalanta se classificou diretamente para as oitavas de final do torneio continental, após terminar em primeiro lugar no Grupo D, com 14 pontos, quatro a mais que o Sporting.

Como chega o Milan:

O Milan chega bastante embalado para o confronto, após cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos disputados na temporada, incluindo Lega Serie A e Coppa Italia.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os rossoneros aparecem na terceira colocação com 39 pontos, nove atrás da arquirrival Internazionale. No último fim de semana, os comandados de Stefano Pioli venceram o Empoli fora de casa por 3 a 0.

Para essa partida, o Milan terá que lidar com os desfalques de Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Noah Okafor, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.

Além deles, o técnico Stefano Pioli também não vai poder contar com o o volante Ismael Bennacer e o atacante Samuel Chukwueze, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.

Como chega a Atalanta:

Por outro lado, a Atalanta vem se consolidando entre os seis primeiros colocados do Scudetto e também de olho em uma vaga na próxima edição da fase de grupos da Champions League.

Pelo Campeonato Italiano, a La Dea ocupa a sexta posição com 30 pontos somados e seguem sonhando com o G4 nas próximas rodadas. No último fim de semana, o time de Bérgamo só ficou apenas no empate contra a Roma por 1 a 1.

Diante do Milan, o técnico Gian Piero Gasperini não vai poder contar com Hans Hateboer, Rafael Tolói e El Bilal Touré, que estão fora de combate, assim como Ademola Lookman, que foi convocado pela Nigéria para a disputa da Copa Africana de Nações.

Prováveis escalações entre Milan e Atalanta:

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernández e Florenzi; Reijnders, Adli e Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic e Traorè. Técnico: Stefano Pioli

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Koopmeiners e Ruggeri; Muriel e Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini