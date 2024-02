Após confirmar a saída de Jürgen Klopp, o Liverpool poderá ter outra grande mudança para o seu futuro próximo, tratando-se do atacante Mohamed Salah, que também pode deixar o clube inglês no final desta atual temporada.

Segundo o jornal The Athletic, o destino do egípcio no mercado da bola deve ser a Arábia Saudita, que já procurou o centroavante na última janela de transferências do futebol europeu.

Dessa forma, o Al-Ittihad, time de Karim Benzema, está disposto a desembolsar cerca de 200 milhões de libras (1,2 bilhão de reais na cotação atual) para tirar Salah do Liverpool na próxima temporada.

No entanto, o centroavante entrará em seu último ano de contrato com os Reds em junho de 2024, o que facilitaria uma negociação para sua saída para o futebol saudita.

Caso a proposta seja aceita e a transferência se concretize, o egípcio pode se tornar a venda mais cara de todos os tempos, superando os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain por Neymar em 2017, junto ao Barcelona.

Além de Benzema, o Al-Ittihad é comandado pelo técnico argentino Marcelo Gallardo e ainda conta em seu elenco com os volantes Kanté e Fabinho, e o atacante Romarinho, que são outros nomes de destaque do clube saudita nesta temporada.

Com a camisa do Liverpool, Mohamed Salah marcou 204 gols e distribuiu 82 assistências em 332 partidas disputadas pelos Reds desde que foi contratado pela Roma em junho de 2017.

Liverpool pode se despedir de Salah na próxima temporada por motivos pessoais

Antes do fim de seu contrato com o Liverpool, Salah também já demonstrou interesse em atuar no futebol saudita na próxima temporada, devido ao estilo de vida no Oriente Médio.

Além disso, o centroavante egípcio também é muçulmano, a religião predominante na Arábia Saudita, e por isso deseja se despedir dos Reds por motivos pessoais.

Neste momento, Mohamed Salah está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda e teve que ser substituído no empate por 2 a 2 entre Egito e Gana, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações.

Porém, a tendência é que retorne aos gramados no próximo sábado (10), diante do Burnley, em confronto válido pela 24ª rodada da Premier League, às 12h (horário de Brasília), no Anfield Road.