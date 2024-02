A trajetória do atacante Davidson com a camisa do Wuhan Three Towns chegou ao fim. Após dois anos, o brasileiro deixa o futebol chinês para voltar à Turquia, desta vez para defender o Basaksehir. O contrato terá duração de um ano e meio.

Na China, Davidson marcou seu nome ao ser o melhor jogador e artilheiro da Superliga Chinesa em 2022, quando o Wuhan Three Towns se sagrou campeão vindo da segunda divisão. Ao longo de duas temporadas, ele atuou em 59 jogos, marcando 24 gols e dando 16 assistências. E agora o desafio é novamente na Turquia, onde defendeu o Alanyaspor antes de ir para a China. Antes disso, Davidson também defendeu Vitória, Chaves e Covilha, de Portugal.

Davidson falou sobre a sua passagem pela China e o novo desafio na Turquia.

“Quero agradecer imensamente a todos que fizeram parte dessa minha história na China. Foram dois anos incríveis, de muito aprendizado e de conquistas. Cheguei em um clube em reconstrução, que vinha da segunda divisão e conseguimos alcançar o título da Superliga e a vaga na Champions da Ásia, que sempre tive vontade de jogar. Agradeço a todos do Wuhan Three Towns, do clube à torcida, pelo carinho e respeito de sempre. Agora estou indo para um novo desafio, em um clube que está apostando e acreditando no meu trabalho, em um país que já conheço, então chego com muita vontade de dar o meu melhor e seguir buscando resultados positivos na minha carreira”, afirmou.

Estreia pode acontecer contra o Galatasaray

Apresentado nesta quarta-feira (07/02), Davidson pode fazer sua estreia pelo Basaksehir já no próximo final de semana, quando a equipe enfrenta o Galatasaray pela Superliga. Será o duelo do oitavo colocado, com 33 pontos, contra o vice-líder, com 63, respectivamente.

“Estou muito motivado e confiante para entrar logo em campo e ajudar meus companheiros. Fiz a pré-temporada completa na China, estou bem fisicamente, mas é claro que o ritmo de jogo é diferente. Mas isso acaba sendo compensado com a vontade de jogar. Teremos um jogo muito difícil na próxima rodada da Superliga, fora de casa, mas vamos fazer de tudo para buscar um resultado positivo”, concluiu.

O Basaksehir visita o Galatasaray no próximo sábado (10/02), às 13h (horário de Brasília).