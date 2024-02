Nesta quarta-feira (14), a Lazio venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma e abriu vantagem no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O gol dos mandantes foi marcado por Ciro Immobile, no segundo tempo.

O jogo de volta entre as duas equipes ocorrerá apenas no dia 5 de março, na Allianz Arena.

Bayern de Munique leva maior perigo na etapa inicial

Com os desfalques de Rovella e Zaccagni, o técnico Maurizio Sarri adotou a formação 4-3-3 na escalação inicial da Lazio, enquanto o treinador Thomas Tuchel precisou lidar com os desfalques de Laimer, Davies, Gnabry e Coman no Bayern de Munique.

Mesmo atuando fora de casa, os bávaros não sentiram a pressão no início da partida e conseguiram exercer pressão no campo adversário. Logo aos 2', Sané foi acionado pela ponta direita e rolou para trás onde Kimmich chegou batendo à esquerda do gol.

Em outro lance de perigo, Kimmich acionou Muller na ponta direita e soltou de primeira para Kane surgir no meio da área. O ex-Tottenham finalizou por cima do gol de forma torta, um gol que não costuma perder.

Na sequência do primeiro tempo, a Lazio começou a subir sua marcação para deixar o Bayern menos à vontade. Aos 21', Cataldi acionou Luis Alberto com total liberdade pelo meio e o camisa 10 chutou firme pela esquerda levando perigo.

Sem os mesmos espaços do início, o Bayern teve a sua maior chance de gol antes do intervalo aos 39'. Sané tocou de letra para Goretzk receber de Kane para servir Musiala mesmo em condições de chutar. O camisa 42 dominou e bateu de canhota, mas a finalização saiu por cima do gol.

Lance polêmico marcou gol da Lazio no segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o goleiro Neuer precisou trabalhar pela 1ª vez na partida. Em ótimo lançamento de Luis Alberto pelo meio, Kim errou o bote e Isaksen dominou levando para a esquerda antes de finalizar baixo, só que o goleiro do Bayern saiu bem demais e evitou o gol.

No entanto, o susto inicial da etapa complementar não consistiu no ritmo do segundo tempo pois as duas equipes apresentaram queda de rendimento e intensidade, principalmente por conta dos erros técnicos na região central.

O jogo voltaria a esquentar de verdade apenas aos 21 minutos com polêmica. Felipe Anderson escapou em velocidade no contragolpe e rolou para Immobile conduzir até acionar Isaken dentro da área. Após a finalização, Upamecano chegou atrasado e eu uma solada na canela do adversário.

Houve muita discussão por conta do pênalti ter sido marcado após a finalização, mas o árbitro não quis saber do VAR e expulsou Upamecano com cartão vermelho direto. A Lazio aproveitou a oportunidade e Immobile deslocou Neuer com cobrança penal no canto esquerdo baixo do goleiro para abrir o placar aos 24'.

Na reta final, o Bayern passou a rodar a bola na região central em busca de espaços para um improvável empate enquanto a Lazio adotou postura defensiva conservadora com linhas baixas mesmo com superioridade numérica.

A última chance de gol da partida veio aos 43'. Guendouzi roubou a bola no meio-campo e achou Taty Castellanos. O passe saiu na medida para o atacante Felipe Anderson, mas o brasileiro perdeu tempo no domínio e finalizou em cima da marcação.

Estatísticas reveladas pelo Opta mostram que o Bayern de Munique chutou para fora do alvo todas as 17 finalizações, batendo um recorde negativo desde pelo menos 2003/2004, quando as estatísticas passaram a serem registradas no banco de dados.

Sequência

As duas equipes voltam à campo em seus campeonatos nacionais no próximo domingo (18). A Lazio encara o Bologna às 8h30 (horário de Brasília) pelo Italiano, enquanto o Bayern terá pela frente o Bochum às 13h30 pela Bundesliga.