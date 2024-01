Lazio e Roma decidem vaga direta para às semifinais da Coppa Italia

Nesta quarta-feira (10), Lazio e Roma vão se enfrentar no Derby della Capitale em confronto único pelas quartas de final da Copa da Itália, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Nas oitavas de final, os dois clubes tiveram dificuldades para vencer seus jogos: o time de Maurizio Sarri derrotou o Genoa pelo placar mínimo, enquanto os comandados do técnico José Mourinho venceram o Cremonese de virada por 2 a 1 na etapa final.

Dessa forma, Lazio e Roma precisam apenas de uma vitória simples na etapa inicial para se garantir diretamente nas semifinais da Coppa Italia.

Por outro lado, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir sem um vencedor.

Quem passar desse confronto, terá pela frente Juventus ou Frosinone, que se enfrentam em outra chave das quartas de final nesta quinta-feira (11), às 17h, no Allianz Stadium, em Turim.

Nesta atual temporada, a Lazio enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League, além de se garantir na Supercopa da Itália por ser o atual vice-campeão italiano.

Por outro lado, a Roma terá pela frente o Feyenoord nos playoffs da Europa League, com datas marcadas para os dias 15 e 22 de fevereiro, incluindo partidas de ida e volta.

Como chega a Lazio:

A Lazio chega a este confronto embalada por três vitórias seguidas e vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Italiano, em busca de uma vaga para a fase de grupos da Champions League na próxima temporada.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube biancocelesti ocupa a sétima colocação com 30 pontos conquistados. No último fim de semana, os Laziale venceram a Udinese por 2 a 1.

Para esse duelo, o técnico Maurizio Sarri terá que lidar com os desfalques do atacante Ciro Immobile e do meio-campista Luis Alberto, que ainda estão no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Em contrapartida, a Lazio terá os retornos de Alessio Romagnoli e Manuel Lazzari, que estão recuperados de lesões e devem ser relacionados pela comissão técnica nesta quarta-feira.

Como chega a Roma:

Por outro lado, a Roma vem fazendo uma campanha irregular nesta atual temporada e venceu apenas um jogo dos últimos cinco disputados.

Pelo Campeonato Italiano, os Giallorossi ocupam a oitava posição do Scudetto com 29 pontos somados e um a menos que o arquirrival. Na última rodada, o time romanista só ficou apenas no empate contra a Atalanta por 1 a 1.

Diante da Lazio, o técnico José Mourinho terá que lidar com as ausências de Tammy Abraham, Chris Smalling e Renato Sanches, que seguem machucados e ficam de fora da partida desta quarta-feira.

Além deles, a Roma também não vai poder contar com Houssem Aouar, Evan N'Dicka e Sardar Azmoun, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia.

Prováveis escalações para o Derby della Capitale:

Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric e Hysaj; Guendouzi, Rovella e Kamada; Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri

Roma: Svilar; Celik, Kristensen, Mancini, Huijsen e Zalewski; Bove, Cristante e Pellegrini; Dybala e Lukaku. Técnico: José Mourinho