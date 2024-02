Há dois jogos sem perder no Campeonato Italiano, a Roma entra em campo novamente pela competição nacional o desafio dessa vez será contra o Cagliari nesta segunda-feira (5), pelo encerramento da 23ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Giallorossi aparecem na sexta colocação com 35 pontos conquistados, incluindo 10 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Dessa forma, a Roma também precisa do resultado positivo contra o Cagliari para encostar de vez no G4 do Campeonato Italiano e sonhar com uma vaga para as principais competições europeias na próxima temporada.

Além disso, os Giallorossi não sabem o que é perder com a chegada de Daniele de Rossi, que substituiu José Mourinho como treinador. Durante esse período, o time da capital italiana conquistou duas vitórias consecutivas, contra Hellas Verona e Salernitana, respectivamente.

No entanto, a última derrota da Roma no Campeonato Italiano, foi justamente para o Milan fora de casa por 3 a 1, no dia 14 de janeiro, através da 20ª rodada, no San Siro.

Enquanto na Copa da Itália, os Giallorossi foram eliminados pela arquirrival Lazio nas quartas de final e agora jogam todas as suas fichas nos playoffs da Europa League contra o Feyenoord, com datas marcadas para os dias 15 e 22 de fevereiro, incluindo ida e volta.

Roma terá desfalques para enfrentar o Cagliari nesta segunda-feira

Para essa partida, o técnico Daniele de Rossi terá que lidar com os desfalques de Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham e Chris Smalling, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, a Roma também não vai poder contar com o zagueiro Evan Ndicka e o atacante Sardar Azmoun, que foram convocados por suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia, respectivamente.

Do mesmo modo, os Giallorossi ainda correm o risco de perder Diego Llorente, Lorenzo Pellegrini e Rasmus Kristensen, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada e podem ser ausências contra a Internazionale na próxima rodada.

Provável escalação da Roma contra o Cagliari

Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Llorente e Angeliño; Pellegrini, Paredes e Bryan Cristante; El Shaarawy e Dybala; Lukaku.