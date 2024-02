Nesta quarta-feira (7), o Atlético de Madrid e o Athletic Bilbao vão se enfrentar no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei de 2023/24, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano.

O confronto de volta entre as duas equipes está marcado para o dia 29 de fevereiro, numa quinta-feira, às 17h30, no San Mamés Barria, em Bilbao. Quem passar desse confronto irá enfrentar o classificado entre Real Sociedad e Mallorca na decisão. No jogo de ida, ambos ficaram no empate sem gols.

O time comandado pelo técnico Diego Simeone chegou às semifinais da Copa do Rei após eliminar o arquirrival Real Madrid por 4 a 2, nas oitavas de final, e o Sevilla pelo placar mínimo de 1 a 0, nas quartas.

Por outro lado, o clube do País Basco se classificou para a próxima fase da principal competição mata-mata do futebol espanhol depois de uma vitória maiúscula por 4 a 2 sobre o Barcelona, na prorrogação.

O clube colchonero não chegava entre os quatro melhores há sete anos. Já o time basco foi vice-campeão da Copa do Rei nas temporadas 2019/20 e 2020/21.

Como chega o Atlético de Madrid

Após empatar com o Real Madrid por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a disputa da Copa do Rei. No entanto, os colchoneros terão a vantagem de abrir a semifinal em casa e precisam de um resultado positivo para o jogo de volta, no País Basco.

Diante do Athletic Bilbao, o técnico Diego Simeone terá que lidar com os desfalques do zagueiro Jose María Giménez, do lateral Cesar Azpilicueta, do meio-campista Thomas Lemar e do atacante Marcos Paulo, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta quarta-feira.

Além disso, o Atlético de Madrid também defende uma invencibilidade de seis jogos consecutivos na temporada, incluindo cinco vitórias e apenas um empate.

Como chega o Athletic Bilbao

Do outro lado, o Athletic Bilbao chega embalado para o confronto diante do Atlético de Madrid com a goleada aplicada sobre o Mallorca por 4 a 0 no Campeonato Espanhol e também em busca de surpreender mais um forte candidato ao título.

A expectativa dos bascos é conquistar pelo menos um empate para levar a decisão para o duelo de volta das semifinais, diante de seus torcedores no San Mamés.

Para essa partida, o Athletic Bilbao não vai poder contar com o lateral-direito Iñigo Lekue e o meio-campista Álex Berenguer, que seguem se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Witsel e Hermoso; Koke, De Paul, Barrios, Molina e Samuel Lino; Griezmann e Depay (Morata). Técnico: Diego Simeone

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Paredes e Berchiche; Galarreta, Ander Herrera e Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde