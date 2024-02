O Borussia Dortmund conseguiu arrancar nesta terça-feira (20) um empate fora de casa diante do PSV no primeiro jogo do confronto válido pelas oitavas de final da UEFA Champions League no Philips Stadion.

A equipe alemã abriu o placar com Donyell Malen durante o primeiro tempo, mas sofreu empate de Luuk de Jong em cobrança penal. Como um todo, o Borussia Dortmund conseguiu mais finalizações no alvo do que o rival (5-4), fato que deixou o técnico Eden Terzic satisfeito com a atuação.

"Foi o esperado jogo disputado e intenso. Não conseguimos manter a pressão depois de assumir a liderança. O PSV teve muito controle no segundo tempo. Tivemos que correr muito, mas conseguimos não permitir boas chances de gol. Levamos um bom resultado conosco."

"Se vencermos o nosso jogo em casa dentro de três semanas, passaremos à fase seguinte. Essa é a missão clara. Pela terceira vez discutimos um pênalti na fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Nós nos colocamos nesta situação. Podemos corrigir isso em três semanas.”

Oportunidade perdida de vitória

Apesar do técnico ter aprovado o desempenho do Borussia Dortmund e ter ficado satisfeito com o empate fora de casa, jogadores acreditam que a vitória sob o alcance do time. Em entrevista para o canal Amazon Prime Video, Nico Schlotterbeck protestou contra a marcação do pênalti que originou o empate do PSV.

“Gostaríamos de ter vencido depois de assumir a liderança no intervalo. Depois de um pênalti como esse é preciso fazer o placar de 1 a 1 porque sabemos: não podemos ser derrotados em casa, no Signal Iduna Park, Liga dos Campeões, às 21h. Mats bate na bola, mas para mim não é pênalti."

"Também defendemos mal na linha do meio, apenas a última linha. Eles tiveram muitos cruzamentos e foi brutalmente difícil. De Jong é um bom jogador, um dos melhores jogadores aéreos da Europa. No final, fizemos bem. Há potencial para melhorias com a bola. Temos que fazer mais com a bola no segundo jogo.”

O segundo jogo do confronto será disputado no dia 13 de março, às 17h pelo horário de Brasíli, no Signal Iduna Park.