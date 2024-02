Cobiçado pelo Real Madrid já a alguns anos, o lateral esquerdo Alphonso Davies não irá renovar seu contrato com o Bayern de Munique, e deverá reforçar a equipe espanhola para a próxima temporada. Os agentes do jogador canadense já se reuniram com a equipe de Munique, para informar que não irão mais renovar o contrato. A informação veio da emissora Sky Sports.

O contrato

O contrato do jogador canadense tem validade até junho de 2025, sendo assim, Davies sairia do clube sem nenhum custo. Para não perder Davies de graça, o Bayern de Munique deve pedir cerca de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões) para negociar o jogador já em junho, ou seja, um ano antes do fim do contrato.

Caso opte por segurá-lo, os bávaros podem vê-lo sair de graça para o Real Madrid em 2025. Em entrevista recente, o agente do atleta revelou que, além dos espanhóis, clubes da Premier League também teriam interesse em contratar o lateral.

Chegada no Bayern

O atleta de 23 anos chegou no clube em 2018, emprestado pelo Vancouver Whitecaps, e não demorou muito para os alemães quererem comprar em definitivo o jogador.

Posicionamento de um ídolo do clube

Stefan Effenberg, ídolo histórico do Bayern de Munique, se posicionou sobre a polêmica em torno de Alphonso Davies e sua possível transferência ao Real Madrid. O ex-jogador atacou o atleta canadense e disse que ele não está envolvido com o clube da maneira que deveria.

"Se Alphonso Davies pensa no Real Madrid, então deixe ele ir. O jogador não está mais no Bayern com o coração, a paixão e a alma", afirmou o ex-meia

Essa indefinição do atleta tem causado um desconforto muito grande na Alemanha. O próprio treinador confessou o seu descontentamento com o desempenho de Davies.

"A situação atual está mais atrapalhando do que inspirando. É o que o seu jogo transmite neste momento porque ele se afastou um pouco da sua melhor versão".