EUA nas quatro linhas #11 - Por que as equipes canadenses jogam nos Estados Unidos?

Atualmente, existem dois campeonatos nacionais em atividade no Canadá. São eles: Canadian Championship e Canadian Premier League (CPL). Explicando as competições na mesma ordem citada anteriormente, o primeiro é muito similar a outros torneios ao redor do mundo, como: Copa do Brasil e FA Cup. Já o segundo é a principal liga do país. A expectativa é que no futuro tenha ascenso e descenso.

A Canadian Championship é a única competição que reúne todos os times canadenses. Todos os clubes da CPL, as franquias da MLS e, além disso, os campeões da Ligue 1 Ontario e Primère Ligue de Soccer du Québec (PLSQ). Ambas são ligas das províncias de Ontario e Québec. Já Canadian Premier League é foi criada em 2019 para ser a principal liga do Canadá. Diferente da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos, os participantes não são franquias. São clubes independentes. Atualmente, há oito times: Atlético de Ottawa, Cavalry FC, FC Edmonton, Forge FC, HFX Wanderers, Pacific FC, Valour FC e York9 FC.

O jornalista Thomas Nef, da VAVEL USA, nasceu no Chile e foi criado no Canadá. Portanto, ele nos explicou quais as diferenças das competições e ressaltou o confronto entre o campeão da Canadian Premier League e as franquias da MLS.

“O Canadian Championship é a nossa versão da FA Cup. A copa nacional. Esta competição é muito importante porque te qualifica para a Liga dos Campeões da CONCACAF. Antes da criação da Canadian Premier League, apenas 4 ou 5 times jogavam e agora a competição tem 11 participantes. Por conta da COVID-19 e pelo tempo, apenas o campeão da CPL (Forge FC) enfrentará o Toronto FC; o melhor dos três canadenses que jogaram entre si”, disse Thomas.

Além disso, Nef comparou o estilo futebolístico de ambos os países. Na sua opinião, os Estados Unidos possui um nível melhor do que o Canadá e, mesmo com a imigração, eles conseguiram manter seu estilo próprio de jogar.

“Bom, obviamente o futebol estadunidense tem tido muito mais sucesso. Assim como a seleção nacional, a liga e os jogadores também. Entre a seleção eu diria que são estilos de jogos semelhantes ao jogo norte-americano. Eu diria que a imigração de ambos os países aumenta o talento em campo. O Canadá está muito longe de alcançar os Estados Unidos”.

Até 2019, eram quatro times jogando no país vizinho. Ottawa Fury (clube que jogava na USL, mas não existe mais atualmente), Vancouver Whitecaps, Montreal Impact e Toronto FC que estão na MLS. Há muitas questões envolvidas para estes não saírem desta liga.

"Ottawa Fury não existe mais. Foi dissolvido após 2019. Em 2020, o Atlético de Madrid veio e comprou um clube chamado Atlético de Ottawa. No caso de Vancouver Whitecaps, Toronto FC e Montreal Impact, não vejo isso sendo possível hoje em dia. Tem se investido muito na MLS. Tempo e dinheiro. Além disso, enquanto a Federação Canadense de Futebol continuar a permitir, eles ainda estarão lá”.

Vale lembrar que o Canadá tem direito apenas a uma vaga na Liga dos Campeões da CONCACAF, assim como, uma equipe caribenha também tem direito. A maior quantidade de vagas ficam com os mexicanos e estadunidenses.