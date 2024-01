Real Madrid sustenta liderança em La Liga 2023/24 graças à excelente consistência defensiva

O Real Madrid está conseguindo segurar o espetacular trabalho do Girona e segue na liderança de La Liga com os mesmos 48 pontos em relação ao seu principal concorrente elo título da temporada 2023/24 do campeonato.

Boa parte do mérito deste trabalho de Carlo Ancelotti consiste nos 17 gols marcados por Jude Bellingham, maior contratação da última janela de transferências e principal responsável pela força ofensiva do Real Madrid, deixando o torcedor "sem saudades" de Karim Benzema.

Contudo, a jovem "máquina humana de gols" acaba desfocando outro grande destaque que possui grande mérito de seu atual técnico: a consistência defensiva histórica na atual temporada de La Liga.

Poucos gols sofridos garantem liderança

Com 19 rodadas disputadas, o Real Madrid sofreu apenas 11 gols ao todo no campeonato e possui incrível média de 0,5 sofridos por jogo, sendo esta a melhor marca de La Liga desde 1928, segundo dados estatísticos divulgados pelo jornal espanhol "Marca".

Esse trunfo consiste na principal diferença em relação ao Girona. A equipe comandada por Michel melhorou consideravelmente seu lado ofensivo com 40 gols marcados, mas os 24 gols sofridos preocupam para a sequência da temporada.

O desempenho da linha defensiva do Real Madrid ultrapassa fronteiras. Nas dez principais Ligas Europeias, apenas duas equipas apresentam números melhores que o Real nesta altura da temporada. São eles o Inter de Milão, que sofreu apenas oito gols, e o Nice, que sofreu nove. Juventus (11), Bayer Leverkusen (12), PSG (14), Bayern (15), Liverpool (18) dentre outros, completam o ranking.

Lunin superou expectativas no gol

Além disso, o Real Madrid também está conseguindo números ótimos com os goleiros. Lunin ganhou a confiança de Ancelotti e possui apenas seis gols sofridos (média de 0,6) e cinco jogos sem sofrer gols (50%). Enquanto isso, Kepa aparece com 12 gols sofridos (0,8) e sete jogos sem sofrer gols (46%).

Equilíbrio entre ataque e defesa: a capacidade de adaptação do "mestre" Ancelotti

Historicamente conhecida pela sua potência, a formação losango 4-4-2 tem sido utilizada por vários gigantes do futebol. Através desta formação, Carlo Ancelotti conseguiu revigorar a jogabilidade do Real Madrid. À medida que o técnico navegou nesta evolução táctica, a comunidade do futebol observa o retorno do 4-4-2 "diamante".

A formação losango 4-4-2, com raízes que remontam ao início da história do futebol, tem sido uma obra-prima táctica utilizada por treinadores de renome para alcançar um sucesso notável. Esta formação, caracterizada por um meio-campo compacto e dois atacantes na ponta, tem sido estrategicamente utilizada para dominar as áreas centrais do campo, controlar a posse de bola e criar oportunidades dinâmicas de ataque.

Notavelmente, o losango 4-4-2 lembra uma época em que o cenário do futebol era diferente, com equipes enfatizando batalhas no meio-campo e padrões de passes intrincados. Enquanto Carlo Ancelotti contempla a ressurreição do losango no Real Madrid, a sua habilidade táctica assume o centro das atenções.

A capacidade de adaptar, inovar e integrar as táticas tradicionais com a dinâmica do futebol contemporâneo moldam o sucesso deste renascimento tático no Real Madrid.

Carlo Ancelotti conseguiu preencher a lacuna entre o passado e o presente, mantendo ao mesmo tempo uma vantagem competitiva, sublinha o seu estatuto de visionário táctico. Antes da temporada, tudo indicava que Bellingham seria usado como um falso 9/número 10 para manter o 4-3-3 com os dois alas tocando as linhas laterais, mas o italiano apostou no 4-4-2 e conseguiu um novo padrão tático.