Nesta terça-feira (5), o Paris Saint-Germain visita a Real Sociedad, pelo confronto de volta das oitavas de final da Champions League, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha.

No jogo de ida, no Parc des Princes, em Paris, os franceses levaram a melhor sobre o time do País Basco e venceram pelo placar de 2 a 0, com gols de Mbappé e Barcola.

Desta forma, os Paris Saint-Germain joga pelo empate para avançar às quartas de final da Champions League ou podem perder por até um gol de diferença.

Por outro lado, a Real Sociedad precisa vencer o adversário por três ou mais gols no máximo para se classificar à próxima fase da principal competição de clubes da UEFA.

No entanto, um trinufo dos espanhóis com dois tentos de diferença levará a partida para a prorrogação. Permanecendo o empate no tempo regulamentar, a decisão irá aos pênaltis.

Como chega a Real Sociedad

Para avançar à próxima fase, a Real Sociedad tenta surpreender mais uma vez nesta Champions League, mas a equipe do País Basco, não vive um grande momento na temporada e venceu apenas um dos últimos nove jogos disputados, somando Copa do Rei, La Liga e Champions League.

Na fase de grupos, os espanhóis terminaram na liderança do Grupo D, com 12 pontos conquistados, num total de três vitórias e três empates, mesma pontuação que a Internazionale, que ficou em segundo lugar devido ao saldo de gols.

Diante do PSG, o técnico Imanol Alguacil segue sem poder contar com Aritz Elustondo, Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Martín Merquelanz, Ander Barrenetxea e Carlos Fernández, que estão lesionados e ficam de fora da partida desta terça-feira.

Em contrapartida, a Real Sociedad terá o retorno do zagueiro Aritz Elustondo, que cumpriu suspensão no jogo de ida.

Como chega o PSG

Depois de dois empates seguidos nos últimos jogos do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain ainda se manteve na liderança da Ligue 1 com 55 pontos somados, com nove de vantagem sobre o vice-lider Brest e agora volta as atenções para a Champions nesta terça-feira.

Além disso, o clube parisense vem uma excelente sequência de 20 partidas sem perder na temporada e chega basante embalado para confirmar a vaga nas quartas de final do torneio da UEFA.

Na fase de grupos da Champions League, o Paris Saint-Germain terminou na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos somados, três a menos que o líder Borussia Dortmund, incluindo três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Para essa partida, o técnico Luis Enrique terá que lidar com os desfalques de Sergio Rico, Milan Škriniar, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa e Marco Asensio, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand e Javi Galán; Zubimendi, Merino e Brais Méndez; Zakharyan, Kubo e André Silva. Técnico: Imanol Alguacil Barrenetxea

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Luis Enrique