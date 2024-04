Em tarde de domingo (7) emocionate, o Sheffield United e Chelsea empataram por 2 a 2, pela 32ª rodada da Premier League. A equipe da casa marcou com Bogle e McBurnie. Já os gols dos Blues foram marcados por Thiago Silva e Madueke.

Início movimentado

O jogo começou equilibrado e com as equipes se estudando. Aos 10, após cobrança de escanteio de Gallagher, o zagueiro Thiago Silva, apareceu sozinho e, de direita, mandou para o fundo do gol. Na sequência, torta de climão, quase que o próprio zagueiro dava o empate de presente, ao recuperar a bola pelo lado direito da defesa, mas tocando errado para o meio, na área, e McBurnie interceptou, tocou para Brereton Díaz, que mandou a bomba, mas Caicedo evitou o gol.

Mas, aos 31, Hamer deu um passe para Bogle, quebrando a linha defensiva, invadindo a área e batendo cruzado, a bola ainda desviou no goleiro Petrovic, que não conseguiu evitar o gol. Com igualdade no placar, o árbitro soou o apito, e mandou as equipes esfriarem a cabeça no vestiário.

Tudo igual de novo

O jogo começou com o Chelsea dominando e em busca de virar o jogo. Do outro lado, não era diferente, o Sheffield só mantinha a calma. Aos 20, após uma roubada de bola na defesa, onde Madueke recebeu livre pela esquerda, encarou a marcação, cortou para o meio, mandou no veneno para as redes e colocou os Blues na frente mais uma vez.

Após ter a vantagem no marcador, o Chelsea segurou a bola no pé, buscando não correr perigo. Aos 41, em jogada de bola parada, Jack Robinson cabeceou e a bola por pouco não cobriu Petrovic, que se desdobrou e fez defesa.

Já nos acréscimos, o Sheffield foi com tudo para a área e após um bate e rebate, a bola caiu na cabeça de Hamer, que, de costas, encontrou McBurnie dentro da área, que de frente para o goleiro não desperdiçou e deixou tudo igual no placar. Sem mudanças, a partida encerrou no a 2 a 2.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Chelsea chega aos 44 pontos. Já o Sheffield United soma 16 pontos e fica a três do Burnley, penúltimo colocado.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Sheffield United visita o Brentford, às 11h (de Brasília), do próximo sábado (13). Já o Chelsea recebe o Everton, na segunda-feira (15), às 16h (de Brasília).