Manchester City vence e se aproxima da liderança em último jogo de 2023

Na tarde deste sábado (30), o Manchester City venceu o Sheffield United pelo placar de 2 a 0, no Etihad Stadium em jogo válido pela vigésima rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Julian Álvarez e Rodri.

Teve comemoração

Antes da bola rolar para o confronto da tarde deste sábado, o Manchester City exibiu, no gramado, as cinco taças que o time conquistou neste ano de 2023: Premier League, Copa da Inglaterra, Champions League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

Craque no banco

Sem atuar desde agosto, quando sofreu uma lesão grave, Kevin De Bruyne foi para o banco de reservas, mas não entrou em campo, por opção do técnico Pep Guardiola.

Na entrevista após o confronto contra o Everton, na última quarta-feira (28), em que o Manchester City venceu por 3 a 1, o treinador comentou como será a volta de De Bruyne aos campos após a lesão: "Temos que ser cuidadosos, ele ficou fora por três meses, se você não gerenciar bem o tempo, você se machuca novamente. A lesão foi séria, mas ele está treinando conosco. Então, é positivo e ele voltará em breve"

Gols de craques

O primeiro gol do jogo, foi marcado cedo, aos 13 minutos da etapa inicial. Na jogada, Phill Foden fez o pivô e rolou para Rodri, que atravessou a defesa do Sheffield e chutou rasteiro no canto esquerdo do gol.

O gol que consagrou a vitória dos Citizens veio aos 15 minutos da etapa complementar, com bela jogada de Oscar Bobb, que achou Phill Foden na área e o jovem inglês cruzou na medida para Julian Álvarez marcar o gol.

Invencível

O time comandado pelo espanhol Pep Guardiola chegou ao seu sétimo jogo de invencibilidade, somando todas as competições que a equipe disputou.

Perto da liderança

Com a vitória de hoje, o Manchester City chegou aos 40 pontos conquistados e está a dois pontos do Liverpool, que é líder da competição.