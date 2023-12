Liverpool vence o Sheffield United e entra na briga pelo título da Premier League

Na tarde desta quarta-feira (06), o Liverpool viajou até a cidade de Sheffield para enfrentar o Sheffield United e atual lanterna do campeonato inglês no estádio Bramall Lane. A partida válida pela 15º rodada da Premier League terminou com vitória por 2 a 0 para a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp, os gols foram marcados por Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai.

Domínio vermelho

O Liverpool começou a partida dominando completamente todos os setores do campo, controlando a posse de bola, que chegou a 77% para os visitantes. Porém, eles só conseguiram abrir o placar aos 37 minutos com o capitão Virgil Van Dijk, em uma jogada que o Liverpool pode ser chamado de especialista nessa temporada, a bola parada.

Foto: Divulgação/Liverpool

Sem pena do adversário

Na segunda etapa, o Sheffield tentou equilibrar a partida, até porque a situação do clube da casa não é nada positiva, os Blades encontram-se na última colocação com apenas uma vitória em 15 jogos.

Os Reds não tomaram conhecimento da situação e ampliaram o placar aos 94 minutos, Darwin Núñes desarmou o adversário no campo de ataque e deu uma linda assistência para Szoboszlai.

Classificação e próximos compromissos

O Liverpool chega a 34 pontos em 15 jogos disputados nesta edição da Premier League, avançando para a segunda colocação do campeonato e completamente vivo na busca pelo título. Os Reds encaram o Crystal Palace fora de casa no próximo sábado (09).

Por outro lado, o Sheffield United estaciona na lanterna do campeonato com apenas 5 pontos em 45 disputados. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Chris Wilder também será no sábado (09) contra o Brentford.