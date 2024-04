Borussia Dortmund e Atlético de Madrid se enfrentaram nesta terça (16) pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League, no Signal Iduna Park. O Borussia venceu pelo placar de 4 a 2 e conquistou a classificação à semifinal. Os gols aurinegros foram marcados por Brandt, Maatsen, Fullkrug e Sabitzer.

PRESSÃO E VIRADA AURINEGRA

A primeira etapa foi marcada pela pressão intensa dos donos da casa, que entraram em campo precisando tirar a vantagem conquistada pelo Atleti no jogo de ida. O Dortmund foi o primeiro a ter uma chance de marcar que veio logo aos 2 minutos. Após lançamento de Brandt, Adeyemi recebeu e arrancou em velocidade pela esquerda. O ponta cruzou rasteiro para dentro da área e encontrou Sabitzer que dominou sozinho de cara para o gol e, na hora da finalização, foi travado por Azpilicueta, perdendo a chance de abrir o placar.

Um minuto depois, aos 3, foi a vez do Atlético responder. Após escanteio na área colchonera, Witzel afastou com um lançamento buscando Antoine Griezmann. O camisa 7 deu uma casquinha de cabeça em forma de passe para Morata, que arrancou em velocidade e saiu cara a cara com Kobel, porém finalizou mal e jogou a bola para a linha de fundo. O Borussia buscava o jogo e mantinha a posse de bola a maioria do tempo, chegando com perigo em mais oportunidades ao decorrer da etapa.

Aos 17, os aurinegros voltaram a assustar, dessa vez com Adeyemi. Após cruzamento pela direita, Fullkrug disputou bola na pequena área e deu uma casquinha para trás. A bola encontrou Adeyemi que finalizou forte, parando em bela defesa de Oblak. O Dortmund mantinha a pressão e, aos 33, finalmente conseguiu transformá-la em gol. Após belo passe de trivela de Hummels, Brandt dominou na área, limpou a marcação e finalizou forte rasteiro. O goleiro Oblak até chegou a tocar, mas não evitou o gol. O Borussia aproveitou o embalo e cinco minutos depois, aos 38, chegou ao segundo gol. Após bela jogada coletiva, Brandt, dessa vez como Garçom, deu passe para Maatsen que infiltrou em profundidade e finalizou rasteiro com a perna esquerda, para vencer Oblak e levar a vantagem ao intervalo.

DORTMUND NAS SEMIS

A segunda etapa teve um equilíbrio maior em chances de ataque para as duas equipes. O técnico Simeone mexeu no Atlético e tornou a postura da equipe mais ofensiva, porém o gol de empate veio por erro do próprio Borussia, em um gol contra de Hummels. Após cobrança de escanteio de Griezmann, Hermoso subiu e cabeceou para o gol. Hummels estava no caminho e, na tentativa de um corte, tocou contra própria meta. O Atleti cresceu na partida e, com mais posse de bola no campo de ataque, quase chegou ao segundo gol aos 11 minutos. Koke recebeu bola no grande círculo e deu bela enfiada buscando Angel Correa. O camisa 10 saiu cara a cara com Kobel e, na tentativa de um biquinho, acabou tirando muito do gol aurinegro, fazendo a bola passar, tirando tinta da trave e desperdiçando a oportunidade de marcar.

O Atlético manteve sua postura ofensiva e, aos 18, conseguiu chegar ao gol de desempate. Angel Correa recebeu lançamento e cruzou rasteiro para dentro da área. A bola passou por todo mundo e encontrou Rikelme que vinha pela esquerda, o meia finalizou forte e parou em defesaça de Kobel, que cedeu rebote para Correa que na primeira finalização parou em Hummels, porém na sobra, novamente finalizou e dessa vez sem chances de defesa, virando para os colchoneros. O Borussia não se entregou após tomar a virada e, a partir do gol sofrido, aumentou a pressão em seu campo de ataque.

Com maior volume de jogo, aos 25, o Dortmund buscou o empate e chegou ao seu terceiro gol na partida. Após passe de Brandt em profundidade, Sabitzer recebeu perto da linha de fundo e levantou a bola na área. A bola buscou Fullkrug. Que se livrou da marcação e subiu mais alto que Gimenez, para testar forte no contrapé de Oblak, que nem chegou perto de defender, com a bola ainda batendo na trave antes de morrer no fundo das redes. Com o empate, o Borussia dobrou a pressão ofensiva e três minutos depois, aos 28, chegou ao gol da virada. Após lançamento de Enre Can e bate-rebate na área, Sabitzer apareceu na sobra para cortar a marcação e finalizar no cantinho do Oblak de fora da área, com o goleiro colchonero tocando na bola, mas não conseguindo evitar a virada.

Mesmo à frente no placar, os aurinegros não deixavam de pressionar e chegaram a ter mais duas chances de ampliar o marcador. A primeira, aos 35 minutos, com Fullkrug saindo cara a cara com o Oblak e parando em ótima defesa do goleiro. E a segunda, aos 41, em uma bomba de Sabitzer que desviou no meio do caminho e obrigou Oblak novamente a trabalhar para evitar um placar maior. O Atlético sentiu os dois gols que fizeram a virada e perdeu o espaço de criação, fazendo com que o placar se mantivesse até o fim dos 90 minutos e sacramentasse a classificação dos donos da casa.

COMO FICA?

Com a vitória, o Borussia se classificou à semifinal e enfrentará a equipe do Paris Saint Germain que eliminou o Barcelona no outro confronto da chave.