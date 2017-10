Interino do Bayern, Sangol pondera pós tropeço: "Não somos a equipe mais forte da Alemanha"

Google Plus

Foto: Odd Andersen/Getty Images

O Bayern de Munique deixou a vitória escapar, neste domingo (1°). A equipe que abriu vantagem de 2 a 0 para o Hertha Berlin, mas acabou cedendo empate. Apesar do gosto amargo do resultado, os bávaros somam 14 pontos e fica em segundo lugar na tabela, a cinco pontos do líder Borussia Dortmund.

Empatar diante do Hertha mostra uma série de resultados negativos do time da Baviera: perdeu por 2 a 0 para Hoffenheim na terceira rodada, empatou 2 a 2 com Wolfsburg na sexta rodada e a derrota de 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na UEFA Champions League - o jogo que, em última análise, custou à Ancelotti seu trabalho.

O treinador interino do Bayern de Munique, Willy Sagnol deu uma avaliação direta do seu lado. "O resultado é um pouco irritante para nós. Se você está com dois gols, tem que ser mais focado e disciplinado”, ainda acrescenta, “Se não estivermos concentrados, não seremos mais a melhor equipe na Alemanha”.

Sagnol que foi assistente de Carlo Ancelotti, não poupou elogios ao comandante italiano, mais destaca que o Bayern precisa seguir em frente. “Acredito que Carlo Ancelotti foi um líder muito bom para o time, e os jogadores estavam tristes em vê-lo partir. Agora temos que trabalhar juntos. Temos a qualidade, mas às vezes no futebol, você precisa de mais do que isso ", frisou.

O campeonato alemão, sofrerá uma pausa na próxima semana, devido as eliminatória da Copa do Mundo. O Bayern de Munique entrará em campo contra o Freiburg na Allianz Arena, no sábado (14), às 10h30.

Lesão pode afastar Ribéry

Franck Ribéry sofreu uma lesão no joelho esquerdo no empate 2 a 2 para Hertha Berlin e teve que ser substituído. Um diagnóstico ainda não foi feito. O francês passará por um exame minucioso na chegada em Munique.

De acordo com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic, o jogador sente muitas dores: "Franck está com dor severa. Esperamos que não seja ruim", ressaltou.