Após derrota para PSG, Carlo Ancelotti não aguenta pressão e é demitido do Bayern de Munique

Foto: Xavier Laine/Getty Images

Após a devastadora derrota para o Paris Saint Germain por 3 a 0, pela fase de grupos da Uefa Champions League, as atuações sem muito brilho e os resultados medianos nesse começo de Bundesliga, onde é, atualmente, o terceiro colocado, com 13 pontos, a diretoria do Bayern de Munique resolveu demitir, nessa quinta-feira (28), o treinador italiano Carlo Ancelotti.

A informação é do jornal alemão Sport Bild, que afirma que o assistente técnico Willy Sagnol deverá assumir a equipe de uma forma interina até a confirmação de um novo treinador. O francês, que defendeu a camisa dos bávaros de 2000 a 2009, é um dos jogadores com mais identificação por parte da torcida, e voltou nessa temporada para assumir o cargo na comissão técnica do clube, após não ter muitas oportunidades como treinador.

Ainda de acordo com o portal, Thomas Tuchel é o mais cotado para assumir o cargo. Conhecido por ser um ‘pupilo’ de Jürgen Klopp, o treinador esteve à frente do Borussia Dortmund nas últimas duas temporadas, conquistando a última Copa da Alemanha com os auri-negros. Internamente, porém, o grande desejo é o de que Julian Nagelsmann, jovem do Hoffenheim, assuma como treinador da equipe.

Carlo Ancelotti chegou no Bayern na última temporada, após uma passagem pelo Real Madrid. No clube bávaro, porém, nunca viveu uma boa relação com a torcida, que sempre reclamou do estilo de jogo da equipe do italiano, que não conseguia demonstrar mais um futebol vistoso visto em anos anteriores, quando fora treinado por Jupp Heynckes e Pep Guardiola.

Além disso, o fracasso nas quartas de final da Uefa Champions League da última temporada foi um dos grandes motivos para essa má relação entre treinador e torcida. Grande ambição da equipe alemã, o Bayern foi eliminado pelo Real Madrid por um placar de 6 a 3 no agregado e, após muito tempo, não chegou à fase de semi-finais. Apesar disso, os bávaros foram campeões alemães, consagrando o quinto título consecutivo da equipe na competição.

Com essa saída, o nome de Ancelotti parece ficar cada vez mais próximo do Milan, que tentou contratá-lo para assumir o cargo da equipe antes dessa temporada começar. Com um grande investimento, os Bianconeri não tiveram o melhor início no Calcio e o trabalho de Vincenzo Montella começa a ser questionado. Além dele, Antonio Conte, do Chelsea, também fora especulado para assumir a equipe rubro-negra.