Oito gols, Aubameyang expulso e gol salvador de Naldo: Dortmund e Schalke empatam em jogo épico

No Revierderby, o grande clássico alemão, Borussia Dortmund e Schalke 04 fizeram uma partida épica na 13ª rodada da Bundesliga que ficará marcada na história do confronto de número 151, realizado neste sábado (25). Dentro do Signal Iduna Park, as equipes viveram momentos intensos que resultaram em oito gols, a expulsão de Pierre-Emerick Aubameyang e o gol de empate marcado por Naldo.

No primeiro tempo, o time aurinegro abriu quatro gols em menos de 30 minutos, jogando muito bem e com desempenho espetacular comparado as últimas partidas. Mas após os 60’, os azuis reais mostraram o seu poder de reação na casa do rival, conseguiram o empate e saíram da partida com gosto de vitória. Os oito gols foram marcados por Aubameyang, Benjamin Stambouli (contra), Mario Götze, Raphael Guerreiro, Guido Burgstaller, Amine Harit, Daniel Caligiuri e Naldo.

Com o resultado da partida, as equipes pontuaram apenas um ponto. Dortmund subiu para quarto colocado com 21 pontos, porém pode ser ultrapassado pelo Borussia Mönchegladbach, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Bayern de Munique ainda neste sábado, e pelo Hoffenheim, com 20 pontos e que enfrenta o Hamburgo no domingo. Enquanto o Schalke caiu uma posição, indo para o terceiro lugar com 24 pontos, sendo ultrapassado pelo RB Leipzig que venceu o Werder Bremen por 2 a 0.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana. O BVB enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado (2 de dezembro), às 12h30 (Horário de Brasília), na Bay Arena. No mesmo dia, às 15h30, Schalke joga contra o Colônia, na Veltins Arena.

Borussia Dortmund espetacular no primeiro tempo

A atmosfera dentro do Signal Iduna Park estava favorável aos donos da casa e tudo conspirou para que a equipe aurinegra fizesse uma primeira etapa de alto nível com desempenho acima do esperado considerando as últimas partidas da equipe. Já no começo, o Dortmund se articulou bem impedindo o Schalke chegar com grande perigo nas metas de Roman Weidenfeller, além de se posicionar bem ofensivamente.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos. Em jogada iniciada pelo lado esquerda por Aubameyang, o atacante inverteu o lance para Pulisic, cruzou para Sahin que cutou mal e a bola sobrou para o gabonês, de carrinho, mandar para o fundo das redes. Como o lance do gol foi muito rápido e houve uma embolação na pequena área, os azuis reais reclamaram ao árbitro sobre um possível toque de mão de Auba. Denis Aytekin verificou com o VAR (árbitro de vídeo) e validou o gol.

Logo na sequência, o atacante gabonês teve a oportunidade de ampliar o marcador. Yarmolenko deu um cruzamento rasante para o meio da área, Aubameyang recebeu e chutou, mas a bola passou um pouco por cima da meta de Fährmann. Os visitantes sentiram a pressão aurinegra e não conseguiram esboçar uma reação. Com isso, a instabilidade dos azuis reais refletiu no segundo gol aurinegro que foi marcado pelo francês Stambouli, contra, ao tentar afastar a bola da área com o bico da chuteira, acabou mandando para dentro da sua própria meta, aos 18 minutos.

Em contra-ataque no lance seguinte, aos 20’, saiu o terceiro gol do Dortmund. Aubameyang puxou a corrida e venceu Stambouli na disputa, cruzou na medida para Götze cabecear sem problemas para o gol. Este foi o primeiro gol do meio campista alemão desde a sua volta do tratamento de seu problema de metabólico.

E aos 24 minutos, a então goleada aurinegra ia se definindo. Aubameyang e Götze tabelaram dentro da área, o gabonês tentou chutar, mas foi bloqueado por Naldo, e a bola subiu e Guerreiro pegou de voleio de perna esquerda, marcando o quarto gol.

O Schalke foi totalmente anulado até o final do primeiro tempo. Goretzka e Harit entraram aos 33’ para tentar mudar o panorama, mas até então nada aconteceu e os azuis reais continuaram apagados na partida. Com o placar favorável aos donos de casa, o ritmo caiu e os aurinegros passaram a administrar a vitória e a goleada pintada na primeira etapa.

Schalke surpreende no segundo tempo e conquista o empate

A volta para a segunda etapa mostrou logo no começou a mudança de postura da equipe visitante. Aos oito minutos, Naldo marcou de cabeça, mas o gol foi anulado depois de conversa entre o árbitro e o VAR, pegando posição irregular do zagueiro. Ao passar do tempo, os azuis reais melhoravam seu jogo, se estruturaram melhor tanto na defesa quanto no ataque e aproveitaram a acomodação aurinegra.

Foi a partir dos 61 minutos que o panorama do jogo mudou e ali começou a tornar a partida, tida como já vencida pelo Dortmund, em uma reviravolta surpreendente do Schalke dentro dos domínios do seu maior rival. Stambouli fez um belo lançamento do campo de defesa para Burgstaller, de cabeça, encobrir Weidenfeller, que não teve a menor chance de defender.

Estabeleceram então a reação dos visitantes, e o jogo se inverteu. Logo aos 65 minutos, marcaram o segundo gol. Konoplyanka pela esquerda cruzou para a área, Sahin não conseguiu afastar a bola, sobrando limpa para Harit que chutou sem chances para Weidenfeller. Diminuindo dois gols no placar, os azuis reais se interessaram pela partida, diferente dos aurinegros que voltaram apáticos e diferentes do primeiro tempo.

Aos 72’, Aubameyang foi expulso da partida após cometer falta dura em Harit, levando o segundo cartão amarelo e deixando a equipe com um a menos. A expulsão do gabonês foi outro marco do jogo, pois a partir disso, os aurinegros não tiveram mais reação e viram o Schalke dominar o segundo tempo.

Os visitantes estavam presentes no ataque e tiveram várias oportunidades que levaram perigo, mas Weidenfeller não deixou passar. Götze saiu do jogo, sendo substituído por Gonzalo Castro, e logo no seu primeiro lance tomou cartão amarelo por falta dura em Harit, que teve que ser tirado de campo carregado. Mesmo com muita dor, o francês voltou a campo.

O terceiro só veio no final da partida, aos 86 minutos. Caligiuri recebeu pelo lado direito, deixou Zagadou no chão, cortou para o meio e chutou a bola no ângulo de Weidenfeller. Com isso, os minutos finais prometiam ser eletrizantes e realmente foram.

O Schalke não saiu do ataque e aproveitou os sete minutos de acréscimo para tornar o Revierderby memorável. Nos quatro minutos de acréscimo, em cobrança de escanteio, Naldo se livrou da marcação e dá um tiro com a cabeça, colocando a bola dentro das redes de forma espetacular.

Assim terminou o clássico do Vale do Ruhr, empate histórico, épico e inacreditável, com a busca do empate do Schalke após estar perdendo por 4 a 0 na casa do Dortmund.