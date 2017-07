De volta à Espanha, Nolito mira títulos com Sevilla na próxima temporada

Espanhol não conseguiu manter a boa fase na Inglaterra (Foto: Mark Runnacles/Getty Images)

Buscando manter o bom desempenho da última temporada, o Sevilla apostou na repatriação de um nome de peso para reforçar seu setor ofensivo.

No último sábado (15), a equipe anunciou o acerto com o atacante Nolito, que disputou a última jornada pelo Manchester City. A transação envolveu aproximadamente € 9 milhões, para que o jogador permaneça na Andaluzia até 2020.

Nesta terça-feira, Nolito falou ao site oficial do clube, festejando a oportunidade de atuar pelo conjunto rojiblanco e reforçando sua parceria com Eduardo Berizzo: "Este é apenas mais um novo capítulo em minha carreira. O treinador me conhece, mas devo citar também que o elenco é forte, repleto de bons jogadores, então preciso estar no ápice do meu desempenho para jogar. Será uma temporada difícil, os rivais estão fazendo boas contratações", declarou o atacante de 30 anos.

Nolito participou de apenas metade dos jogos do City na Premier League

"Estou muito feliz de estar de volta a minha pátria, e chegou a hora de ir além. O Sevilla é um clube que ganha títulos, estamos com uma grande equipe, dentre as melhores da Espanha, e é claro que eu espero conquistar títulos por aqui. Desde que o interesse do clube surgiu eu estive extremamente animado. Não pensei duas vezes quando vi o projeto. A negociação teve momentos complicados, mas felizmente tudo deu certo", acrescentou.

Fora dos planos de Pep Guardiola, Nolito fez apenas 30 partidas em sua rápida passagem pelo Manchester City na temporada passada, indo as redes em seis oportunidades. Além dele, o Sevilla já havia anunciado recentemente para seu setor de ataque o colombiano Muriel, que tornou-se a contratação mais cara do clube.