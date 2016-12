Recém-chegado ao PSG, Lo Celso elogia estilo de jogo da equipe e revela objetivos

Foto: Divulgação/PSG

Contratado em julho e emprestado de volta ao Rosário Central, Giovani Lo Celso concedeu sua primeira entrevista oficial como jogador do Paris Saint-Germain. O clube da capital francesa desembolsou 10 milhões de euros pelo jogador de 20 anos. Após uma primeira metade de temporada conturbada, o PSG terá que correr atrás do prejuízo na Ligue 1, buscará a classificação na Champions e os títulos das copas nacionais.

Em bate-papo publicado no site oficial do clube, Lo Celso falou sobre a mudança de continente e a recepção: “Tive algumas aulas de francês em Rosário. Chego à França com algumas noções básicas e espero compreender a língua em breve. A primeira impressão de Paris é de que é uma bela cidade. Fui muito bem recebido aqui, gosto do que vejo até agora. Estou feliz por me encontrar em uma das mais belas cidades do mundo.”

“Paris é um clube ambicioso, que tem sede de vitória e é o que me chamou a atenção, em particular. Há muitos grandes jogadores no Paris Saint-Germain, muitos atletas que atuam por suas seleções. E espero crescer como jogador e como pessoa aqui na França”, revelou o argentino.

Foto: Divulgação/PSG

Questionado sobre seus conhecimentos a respeito da Ligue 1, Lo Celso disse que acompanha: “Eu sei que o Campeonato é difícil. As equipes se reforçaram recentemente, a tabela está apertada. Mas o Paris é o maior clube francês e seu que vamos lutar até o fim pelo título. Assisti todos os jogos nesta primeira metade de temporada, as copas, a Ligue 1 e na Liga dos Campeões. O jogo Paris Saint-Germain é baseado na velocidade e posse de bola. É perto do meu estilo de jogo.”

“Eu tenho vários objetivos, a curto e longo prazo. Em primeiro lugar, eu quero conhecer meus companheiros, a comissão técnica, como funcionam os treinamentos e jogar alguns minutos. Paris tem um estilo de jogo que oferece muitas soluções, um sistema com intensidade. Meu objetivo é integrar este sistema e estou muito motivado”, afirmou.

A expectativa é que Lo Celso tenha espaço durante o restante da temporada. Não será titular de imediato, mas certamente ganhará minutos na Copa da Liga e Copa da França. Caso mostre um bom desempenho, disputará vaga com os titulares. Resta saber se Unai Emery vai utilizá-lo como ponta esquerda ou como terceiro homem de meio-campo.

O PSG terminou o primeiro turno na terceira colocação com 39 pontos e quatro derrotas. O próximo compromisso oficial será dia 8 de janeiro, pela Copa da França, contra o Bastia.