Com dois gols de Lucas, PSG passa fácil pelo Lille e avança na Copa da Liga

Nesta quarta feira (14), o PSG recebeu o Lille no Parc des Princes para a disputa da vaga nas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Mesmo com os times sem todos os titulares habituais, o PSG venceu a partida com dois gols de Lucas e um de Jesé, enquanto o Lille fez um gol de honra com Basa, já no fim da partida.

Com a vitória, o PSG enfrentará o Metz na próxima fase da Copa da Liga. Antes disso, os parisienses enfrentam o Guingamp, fora de casa, pelo campeonato francês no próximo sábado (17). Desclassificado, o Lille volta suas atenções à Ligue 1 em busca de continuar crescendo na tabela de classificação. Seu próximo desafio será contra o Olympique de Marseille, no Vélodrome, domingo (18).

Confrontos das quartas de finais: Sochaux x Monaco; Bordeaux x Guingamp; Nantes x Nancy; PSG x Metz

Times alternativos demoram a engrenar na partida

Com muitas modificações nos times titulares, PSG e Lille demoraram um pouco para esquentar a partida. O PSG tentou tocar bastante a bola no meio de campo e apostava na movimentação no trio de ataque para achar as chances a gol. Já o Lille, com o time bem postado na defesa, esperava os donos da casa para tentar chegar ao gol contra ataques em velocidade pelas pontas.

Mas quem foi mais feliz em sua estratégia no começo foi o PSG. Augustin recebeu lançamento longo de Marquinhos, conseguiu dar o toque entre as pernas de Maignan, mas Sunzu estava atento à sobra e afastou de qualquer jeito. Um minuto depois, aos dez, Krychowiak roubou bola no ataque, avançou até a entrada da área e passou para Lucas, no meio, chutar forte para Maignan espalmar para escanteio. Cinco minutos mais tarde, Verratti deu passe açucarado para Meunier na ponta direita, que cruzou para Augustin deslizar na área e, por pouco, não alcançar a bola para empurrar la pras redes.

O meio campo parisiense levou o time ao ataque novamente aos 30 minutos, quando Verratti, Krychowiak e Nkunku trocaram passes e o jovem francês chutou forte, de fora da área, para Maignan mandar novamente para escanteio. Aos 36, Lucas recebeu bom passe de Verratti, tocou na saída do goleiro do LOSC, que deu rebote para Augustin chutar e Civelli, de carrinho, salvar o gol certo.

De tanto tentar, ainda que sem ser brilhante, o PSG foi coroado com um gol no fim do primeiro tempo: Faltando cinco minutos para terminar a primeira etapa, Lucas deu passe para Augustin entrar na área livre e ser derrubado pelo goleiro. O juiz marcou pênalti, que o brasileiro cobrou, bateu no cantinho e abriu o placar. Antes do juiz apitar o fim da metade do jogo, Terrier puxou contra ataque rápido para o Lille até a entrada da área, chutou forte e a bola desviada na defesa parisiense passou por cima do gol de Trapp.

Mais calmo em campo, PSG aumenta o placar com facilidade

Visivelmente mais tranquilo no segundo tempo, o PSG começou com um bom ataque, fruto da trama entre Jesé e Nkunku, que avançou em liberdade pelo meio e chutou forte, mandando a bola no travessão. E não demorou para os donos da casa aumentarem o placar: em jogada pela direita, aos 11 minutos da segunda etapa, Verratti passou para Nkunku, que cruzou baixo para Lucas completar, livre na área, para as redes. Nove minutos mais tarde, Jesé tabelou com Matuidi, e entrou na área para chutar entre as pernas de Civelli e enganar o goleiro Maignan, que só viu a bola entrar devagar no fundo do gol.

Com o 3 a 0 no placar, o Lille já não esboçava mais reação, enquanto o Paris dominava a bola no meio campo sem dar chances para o azar e uma vez ou outra esticava a bola ao trio de ataque, neste momento formado por Augustin, Jesé e Ikone, que deram trabalho para a defesa adversária.

Já no fim da partida, em cobrança de escanteio, Basa subiu mais alto que Marquinhos e desviou a bola para o canto direito de Trapp, sem chances para o goleiro alemão. O gol não adiantou de nada e o PSG garantiu classificação para as quartas de final da Copa da Liga Francesa.

Resultados desta quarta-feira:

Bordeaux 3 x 2 Nice

Monaco 7 x 0 Rennes

Lyon 2 (3) x (4) 2 Guingamp

Metz 1 (11) x (10) 1 Toulouse