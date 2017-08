Mahrez fica distante, e Cuadrado entra na mira da Roma

Cuadrado está na Juventus desde 2015 (Foto: Getty Images)

A Roma segue à procura de bons nomes para reforçar seu elenco. O nome da vez é o de Juan Cuadrado, da Juventus. O meia-atacante colombiano seria o plano b da diretoria romanista caso as negociações com o Leicester pelo franco-argelino Riyad Mahrez não sigam adiante.

Segundo o jornal italiano Leggo, o fortalecimento da ala direita é prioridade para o time da capital italiana, que perdeu Mohamed Salah para o Liverpol na atual janela de transferências. Por isso, o diretor de futebol da Roma, Monchi, está de um substituto para o egípcio.

Ainda de acordo com o periódico, a negociação de Cuadrado é considerada simples, visto que o meia perdeu espaço na Juventus após as chegadas de Douglas Costas e Federico Bernardeschi. A diretoria romanista acredita que o clube de Turim aceitaria uma proposta na casa dos € 30 milhões (cerca de R$ 110 milhões).

Cuadrado ainda será avaliado pela comissão técnica giallorossa. O técnico Eusebio Di Francesco deve analisar as condições do colombiano, visando aproveitá-lo no esquema tático que a Roma deve utilizar nesta temporada. A Roma estreia na Seria A 2017/18 no dia 20 de agosto, contra a Atalanta, em Bérgamo.