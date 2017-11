Antonio Conte afasta rumores sobre retorno à Azzurra: "Momento difícil para voltar"

Treinador comandou a Azzurra entre 2014 e 2016 (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Com a não-classificação da Itália para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, a demissão de Giampiero Ventura foi um fato inevitável. Com a saída do veterano, diversos nomes passaram a serem especulados pela imprensa italiana, inclusive, o ex-comandante bávaro, Carlo Ancelotti.

Enquanto a Federação Italiana não encontra um substituto, outro técnico que já conhece alguns atletas do plantel atual, foi ventilado acerca de um possível retorno. Antonio Conte, hoje no comando do Chelsea, foi a bola da vez.

O italiano, tri-campeão com a Juventus e campeão inglês com o Chelsea na temporada 2016/17, comandou a Azzurra entre 2014 e 2016, tendo o seu momento mais emblemático quando chegou às quartas de final da Eurocopa. Na ocasião, os italianos foram eliminados nos pênaltis contra a Alemanha.

Contestado no Chelsea por conta de uma campanha instável, a segunda temporada do italiano nos blues vem sendo marcada, também, por polêmicas de relacionamento com os seus comandados. A última situação que gerou questionamentos aconteceu quando o treinador, alegando opções técnicas, não relacionou o zagueiro David Luiz para o clássico contra o Manchester United.

Em coletiva, às vésperas de um confronto contra o West Bromwich, o comandante foi perguntado sobre reassumir o comando da Azzurra, e também sobre o momento que o futebol italiano vive.

"Este não é um bom momento para o meu país, perder a Copa do Mundo significa um desastre para nós. Vocês sabem o quão importante é o futebol italiano. Mas, são coisas que acontecem. Com certeza a Federação está trabalhando para encontrar a solução certa", constatou o italiano.

Entretanto, quando perguntado sobre os rumores que vêm se sustentando ao longo dos dias, Conte frustrou as esperanças de seus entusiastas: "Eu acredito que agora é muito difícil assumir a seleção, o momento não torna tão simples assim", finalizou.