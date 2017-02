Ronaldinho exalta destemido Gabriel Jesus e projeta brasileiro como futuro melhor do mundo (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, o craque Ronaldinho Gaúcho acredita que o jovem Gabriel Jesus pode levar o prêmio no futuro. Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mirror, o vencedor da Bola de Ouro em 2004 e 2005 vestindo as cores do Barcelona não poupou elogios ao atacante brasileiro do Manchester City.

“O Manchester City tem um jogador muito especial, que é Gabriel Jesus. Talvez até, no futuro, ele possa vir a ser o melhor jogador do mundo”, opinou o jogador de 36 anos, que virou embaixador do Barça recentemente.

Cauteloso, Ronaldinho aposta em outro brasileiro para suceder os últimos vencedores Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Para R10, Neymar está no caminho certo para tirar ambos do trono de melhor jogador do mundo, fato, porém, que não impede Gabriel Jesus de ganhar a Bola de Ouro no futuro.

Sensação no City, Jesus fala em busca pela perfeição e destaca: "Não posso ser tímido"

“No momento é Messi [o melhor do mundo]. Eu sempre disse que acho que um dia será Neymar. Mas como tem somente 19 anos, no futuro pode ser Gabriel. Ele tem todas as habilidades para fazer isso acontecer”, garantiu Ronaldinho, que se mostrou impressionado com o potencial do ex-atleta do Palmeiras.

“Você olha para Gabriel Jesus e ele não tem medo. Ele só quer jogar e mostrar o que pode fazer. Ele terá grandes atuações contra Manchester United, Liverpool, Chelsea e outras equipes de topo na Inglaterra”, finalizou.

Touré exalta G. Jesus, mas pede calma: "No final da temporada podemos falar sobre ele"

Desde que chegou a Manchester, Gabriel Jesus jogou 278 minutos (três jogos pela Premier League e um pela Copa da Inglaterra), marcou três gols, forneceu uma assistência e deixou o argentino Sergio Agüero – principal concorrente pela titularidade no ataque – no banco de reservas.