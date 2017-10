Gabriel Jesus marca, Ederson pega pênalti, e City derrota Napoli pela Champions

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo F da Uefa Champions League, a ser realizada no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.

Com atuação soberba no primeiro tempo, o Manchester City superou o Napoli, nesta terça-feira (17), no Etihad Stadium, pela terceira rodada do Grupo F da Uefa Champions League. Em 15 minutos, os citizens marcaram duas vezes, com Raheem Sterling e Gabriel Jesus, e dominaram os napolitanos. Ainda, o goleiro Ederson pegou um pênalti de Dries Mertens. Na etapa final, Amadou Diawara diminuiu a favor dos visitantes, decretando o placar de 2 a 1.

O Manchester alcança nove pontos e segue como líder isolado do Grupo F. Já o Napoli se complica na chave. Com a vitória por 2 a 1 do Shakhtar Donetsk sobre o Feyenoord, em Roterdã, os ucranianos ficam em segundo, com seis pontos, três a mais que os italianos. O Feyenoord, zerado, é o lanterna da chave.

City e Napoli se enfrentarão novamente na próxima rodada da Champions. No dia 1º de novembro, o duelo será no estádio San Paolo, em Nápoles. Pelas ligas locais, os citizens pegarão o Burnley, no Etihad Stadium, no sábado (21). Já os napolitanos terão um clássico de seis pontos contra a Internazionale, no mesmo dia, no Sul da Itália. Ambos os jogos serão válidos pela oitava rodada da Premier League e da Serie A, respectivamente.

City domina primeiro tempo e faz dois

Gabriel fez 2 a 0 para o Manchester City (Foto: Paul Greenwood - CameraSport via Getty Images)

Mesmo jogando no abatedouro do Manchester City, o Napoli não abriu mão de seu estilo ofensivo: tenta propor jogo,avançava suas linhas e pressionava a saída de bola dos citizens. Porém, a equipe de Pep Guardiola não vem sendo considerada a melhor da Europa à toa. Com 15 minutos da etapa inicial, o placar já apontava 2 a 0 para o time da casa e incríveis 76% de posse de bola.

O primeiro gol saiu de uma jogada trabalhava desde o campo de defesa. Sané recebeu no flanco esquerdo, acionou David Silva, o espanhol cruzou para a área: Walker finalizou em cima de Koulibaly, Sterling pegou o rebote e marcou. O 2 a 0 veio dos pés de Gabriel Jesus, mas, antes, passou por um dos maiores assistentes do futebol europeu, De Bruyne. O belga avançou pela ponta direita, cruzou rasteiro, Koulibaly não conseguiu cortar, e o atacante brasileiro estufou as redes.

Assim como o City, o Napoli é um time que evita chutões. A ideia é construir jogadas desde a saída de bola, partindo do toque inicial do goleiro. No entanto, a pressão exercida pela equipe inglesa era tão asfixiante que forçava os napolitanos a muitos erros, não só na defesa, mas em todos os outros setores do campo.

Em contragolpe rápido puxado por Sterling, Sané percebeu De Bruyne chegando sozinho na intermediária. O camisa 17 bateu caprichosamente de canhota e carimbou o travessão de Reina. Depois, Koulibaly salvou um chute de Gabriel Jesus literalmente em cima da linha. A superioridade do City era absurda.

Tudo estava indo a mil maravilhas, mas um pênalti de Walker em cima de Albiol poderia trazer de volta a confiança do Napoli. Mertens, contudo, parou na boa defesa com as pernas do goleiro Ederson. Antes de terminar o primeiro tempo, Reina salvou o que seria o terceiro do City. Gabriel Jesus ficou cara a cara com o goleiro do City, mas o espanhol fechou o ângulo do camisa 33.

Napoli diminui, mas City controla jogo e sai vencedor

Gol de Diawara deu gás ao Napoli (Foto: Gareth Copley/Getty Images)

O Manchester City diminuiu a intensidade no retorno do intervalo, mas, por outro lado, seguia com o domínio da partida. Os citizens praticavam um fantástico jogo apoiado (quando um jogador aproxima-se do companheiro para dar opção de passe) e trocavam muitos passes, sobretudo na defesa.

Entretanto, numa bobeada de Delph e Fernandinho, Mertens deu o ladrão no brasileiro, tocou para Hamsík, que passou pelo goleiro, mas chutou em cima de Stones. O zagueiro do City impediu o tento do clube italiano. A entrada do brasileiro Allan no lugar de Insigne, lesionado, deu mais gás aos partenopei.

Até que Ghoulam fez jogada individual, invadiu a área e foi derrubado por Fernandinho. Diawara pegou a bola e, diferente de Mertens, converteu a penalidade.

O City não sentiu o gol dos visitantes e marcou novamente... Mas não valeu. De Bruyne deu um belo passe para Gabriel Jesus, impedido, driblar o goleiro e marcar. Depois, o meio-campista, quase sem ângulo, bateu falta forte e exigiu grande defesa de Reina. Na reta final de jogo, os citizens seguraram a bola e esperaram pelo apito final do árbitro.