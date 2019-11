Análise VAVEL das quartas do Gauchão: Grêmio x Brasil de Pelotas

Vida ou morte. A partir de agora, quem quiser conquistar o Campeonato Gaúcho 2016 não pode mais vacilar. Na noite desta quarta-feira (6), a partir das 19h30, Grêmio e Brasil de Pelotas inauguram a fase de quartas de final da competição. O sobrevivente encara Juventude ou Ypiranga de Erechim.

O duelo, que acontece na Arena, se dá antes dos demais devido a um pedido feito pelo clube da capital. No dia seguinte ao embate contra os pelotenses, a delegação gremista embarca para o Equador visando se ambientar à altitude de Quito. É lá que, na próxima semana, há compromisso fundamental pela Libertadores diante da LDU.

Tendo em vista a importância da atual etapa do Gauchão, a VAVEL Brasil traz uma análise de cada uma das quatro partidas. Confira este especial de Grêmio x Brasil, que terá Leandro Vuaden na arbitragem.

Campanhas e momentos atuais

Grêmio: a caminhada tricolor na fase de abertura do Campeonato Gaúcho foi extremamente tranquila. Dos 13 jogos, a equipe comandada por Roger Machado só perdeu dois: um para o São José e outro frente o São Paulo de Rio Grande. Há sete enfrentamentos invicto no certame, o Grêmio é dono do melhor ataque por causa dos 29 gols anotados. O foco, no entanto, está na disputa da Libertadores.

Brasil: talvez só não seja possível classificar o Xavante como a grande decepção do estadual porque a classificação foi conquistada. Único representante do RS na Série B do Brasileirão, o time dirigido por Rogério Zimmermann não vem atuando bem. Na primeira fase, venceu somente três vezes e se garantiu nas quartas com direito a drama na rodada decisiva ao bater o Passo Fundo e atingir 16 pontos. Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem o Atlético-PR pela frente.

Duelo na primeira fase

Logo na estreia do Campeonato Gaúcho, Brasil e Grêmio mediram forças no Centenário, em Caxias do Sul. Sim, em Caxias. Cumprindo punição, os pelotenses foram obrigados a mandar uma partida longe do Bento Freitas.

Em 31 de janeiro, Cleverson aproveitou falha de Marcelo Grohe para abrir o marcador a favor do Xavante. Nos lances derradeiros da etapa inicial, Luan recebeu de Maicon após erro de Xaro na saída de bola e empatou. Depois da volta dos vestiários, Everton e Pedro Rocha finalizaram o tranquilo triunfo tricolor, de virada. Confira:

Expectativa para o confronto

Por atuar em casa e não poder deslizar, o Grêmio carrega toda a responsabilidade de levar a melhor. A tendência é que o Tricolor, até mesmo pela característica do Brasil, tenha posse de bola muito maior. Se contar com atuações inspiradas dos homens do quarteto ofensivo, as chances de resultado positivo são boas.

Do outro lado, porém, há um índio xavante que sabe se defender. Mesmo mostrando menos futebol do que já mostrou ser capaz, o Rubro-Negro da Baixada possui o elenco recheado de atletas experientes e que sabem jogar este tipo de jogo. O goleiro Eduardo Martini pode ser peça vital em um possível triunfo.

Desta maneira, o Grêmio deve propor o jogo em seu tradicional posicionamento sem referência e extremamente móvel no terço final do gramado. É preciso, no entanto, cuidado com os contragolpes pelos flancos do Brasil. Como sempre em um duelo eliminatório, a bola parada é um aspecto importante e pode decidir quem avança às semifinais do Gauchão.

A única coisa certa é que a VAVEL Brasil segue em tempo real Grêmio x Brasil de Pelotas, com matérias pré e pós-jogo, além de transmissão em tempo real minuto a minuto. Fique conosco!