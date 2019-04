Novo Hamburgo e São Paulo-RS confirmam participação na Série D do Brasileirão

Os torcedores de Novo Hamburgo e São Paulo-RS receberam uma boas notícias nesta semana. os dois clubes irão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. A decisão veio após várias reuniões e busca de apoiadores. Agora, os clubes aguardam a CBF organizar os grupos para conhecerem os respectivos adversários

Tanto o Anilado como o Leão, entraram no Campeonato Gaúcho de 2016 com um único objetivo: garantir a permanência na elite estadual. Porém os clubes foram muito além disso, conquistando a 7ª e 6ª colocação, respectivamente, no certame. As equipes, além de permanecerem na Série A, conquistando vaga para às quartas de finais, ganharam às duas vagas disponiveis para a disputa da 4ª divisão nacional.

A corrida nas últimas semanas tanto em Novo Hamburgo, como na cidade de Rio Grande era na busca por apoiadores para o projeto de disputa do campeonato no segundo semestre. O presidente do Anilado, Daniel Meinhardt, chegou a declarar, em entrevista dada algumas semanas atrás, o interesse de disputar o campeonato, mas na condição de apoio tanto da comunidade como de empresários.

“Nós da diretoria e do Conselho Deliberativo queremos disputar a Série D, mas isso passa por uma resposta da comunidade. É inviável fazer um Campeonato Brasileiro da Série D, com 75 conselheiros e 375 sócios. Por isso que quem vai dizer se o Esporte Clube Novo Hamburgo irá participar da Série D será a torcida e a comunidade. Se tivermos 1500 sócios e 150 conselheiros pagando em dia é viável participar da Série D e quem sabe buscar uma vaga na Série C do Brasileiro do ano que vem”, disse o mandatário.

Praticamente duas semanas após a entrevista, o site oficial do Novo Hamburgo comunicou o anuncio oficial do clube sobre a disputa da série D, depois de onze anos. Agora os próximos passos da diretoria do anilado é na formação de elenco e treinador, pois boa parte do elenco tinha contrato até o termino do Gauchão, o que promete agitar os bastidores do Estádio do Vale.

Também nesta semana, o São Paulo também tratou de confirmar sua participação. Além disso, a diretoria anunciou uma série de novidades ao seu torcedor, assim como a renovação de alguns profissionais que foram essenciais aos bons resultados do primeiro semestre. Renan Mobarack assinou a renovação como gerente de futebol, o profissional é muito bem conhecido em Rio Grande e a renovação foi muito comemorada tanto por torcedores como pela cúpula do Leão. Em relação á atletas o clube anunciou a renovação com Roger Kath, Ricardo Vilar, Romano, Guto Dresch, Henrique e Júlio Abu.

Para seu torcedor, o São Paulo lançou, oficialmente, em coletiva realizada na noite desta quarta-feira (20), o passaporte do segundo semestre. Serão 200 cartões vendidos a partir desta sexta-feira (22). Os compradores poderão assistir a todos os jogos do Leão no segundo semestre (Série D e Copas) por R$ 200 (uma pessoa) e R$ 300 (duas pessoas).

São Paulo de Rio Grande disputará pela primeira vez a série D nacional, o clube não disputa um campeonato brasileiro desde 1982, o clube espera receber o apoio de seu torcedor, que aliás, fez bonito no campeonato gaúcho onde praticamente em todas as partidas encheu seu estádio. Nós proximos dias a diretoria irá anunciar a chegada de mais jogadores para compor o elenco do Leão.