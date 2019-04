Em momento conturbado, São Paulo recebe irregular Coritiba no Morumbi

Na tentativa de subir na tabela, o São Paulo recebe o Coritiba neste domingo (28), às 16h, no Morumbi; pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Na 11ª posição na tabela, com 27 pontos, o Tricolor Paulista vive um momento conturbado. Insatisfeita com o irregular desempenho da equipe na competição, e situação de bastidores, levaram um grande número de torcedores ao CT da Barra Funda, neste sábado (27) para protestar.

O que era pra ser uma "cobrança pacífica" tornou-se um movimento de tensão para jogadores e funcionários do clube. Wesley, Michel Bastos e Carlinhos foram os mais cobrados, e tiveram que ser retirados do gramado durante a invasão. No meio da confusão sobraram atitudes agressivas com os atletas. Objetos também foram roubados. Em nota oficial, o clube demonstrou todo o repúdio pela atitude dos torcedores.

Em busca da recuperação

Desfalcado, o São Paulo necessita reerguer forças se quiser ficar entre os mais bem colocados da tabela, e para isso, terá de superar os "próprios adversários". Representando o clube nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Rodrigo Caio sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e não poderá ficar entre os relacionados. Além do zagueiro, Bruno (estiramento muscular na coxa) e Gilberto (dores na panturrilha), tornaram-se baixas de último momento. Outros atletas seguem no departamento médico.

Um dos líderes da equipe na temporada, Maicon acredita que a equipe ainda tem chances de se recuperar na competição, e fala em "união" de experientes e jovens atletas para contornar o que foi perdido. “Nos momentos difíceis é que a gente vê os grandes jogadores. A gente trabalha no dia a dia pra suportar pressão e ganhar jogos. Temos jogadores experientes que podem ajudar ainda mais a equipe a dar a volta por cima. Os mais experientes, junto com os mais jovens, unidos, podem fazer o clube a sair dessa situação. Domingo (hoje) começa uma nova era, um novo São Paulo”, declarou o zagueiro.

Segue abaixo a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Denis e Léo

Laterais: Buffarini, Mena, Carlinhos e Auro

Zagueiros: Maicon, Lyanco e Lugano

Volantes: João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes e Artur

Meias: Cueva, Michel Bastos, Wesley e Daniel

Atacantes: Kelvin, Chavez, Pedro e Luiz Araújo

Partida de reencontros

Novamente de frente com o ex-clube, o técnico Paulo César Carpegiani teve passagens pelo clube paulista em 1999 e entre 2010-2011, e sabe das dificuldades que poderá encontrar no Cícero Pompeu de Toledo.

No último encontro entre os clubes, a partida terminou empatada por 1 a 1, deixando o comandante insatisfeito. Mas, na tarde deste domingo (28), ele espera que o término do confronto seja diferente."Contra o São Paulo será difícil, é outra decisão. Temos que ter uma equipe impondo a partida, manter os 90 minutos. É um jogo importante, um adversário que quer sair de um momento impróprio e temos que tentar jogar e buscar a vitória, e isso você só consegue agredindo o adversário", avaliou o técnico.

Ocupando a 14ª posição da tabela, com 25 pontos, o Coritiba também oscila no campeonato, e assim como seu adversário, jogará em busca dos três pontos, que se perdidos, poderão definir o futuro da equipe na competição nacional, encaminhada para os últimos jogos.