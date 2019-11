Palmeiras conta com inspiração em 2008 para avançar à final

Nesse sábado (22), o Palmeiras possui uma tarefa dificílima no Allianz Parque. Após a primeira partida da semifinal do Paulistão, com o revés de 3 a 0 para a Ponte Preta em Campinas, o alviverde precisa três gols para levar para os pênaltis e quatro gols para avançar direto às finais. O título de 2008 serve como inspiração para o Verdão reverter a situação.

No último título Paulista, o alviverde vinha de 11 anos de jejum. Contra a Macaca, o Verdão tinha a vantagem de jogar em casa. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 1 a 0 com gol de Kleber no Moisés Lucarelli, consequentemente até com um empate no Palestra Itália, o time se sagrava campeão. Entretanto, jogando diante de sua torcida, o Palmeiras não queria fazer feio.

Logo no início da partida, em uma lambança coletiva, Leandro cobra uma falta na intermediária e Ricardo Conceição marca contra o próprio patrimônio. O gol contra era tudo que o Palmeiras queria, nesse momento, a Macaca precisava de 3 gols e o Palmeiras aproveitou a vantagem e venceu com tranquilidade.

Após inaugurar o placar, o alviverde conseguiu mais um gol aos 33 minutos com o artilheiro Alex Mineiro. Enquanto isso a torcida já gritava "campeão", porém faltava mais 45 minutos para soltar o grito. Apesar da Macaca ainda utilizar o discurso de "ainda dá", o alviverde neutralizou a Ponte e marcou mais três gols, com um do chileno Valdívia e mais três de Alex Mineiro para se sagrar artilheiro do Paulistão e campeão.

No jogo desse sábado, o Palmeiras necessita de uma partida praticamente perfeita. Além de ter de marcar muitos gols, não pode sofrer nenhum para não dificultar ainda mais o objetivo.

A torcida alviverde fez sua parte. Além de comparecer ao CT, na tarde da sexta-feira, também quase esgotou os ingressos com mais de 36 mil vendidos até o momento.

Além de toda a dificuldade que o cenário já apresenta o alviverde ainda precisa quebrar um tabu de dois anos sem vencer a Ponte Preta. No Allianz Parque já são cinco jogos sem nenhuma vitória.

O Verdão possui 22 títulos Paulistas e está em busca do vigésimo terceiro. Caso o Verdão consiga superar as dificuldades e se sagrar campeão, será o terceiro título do novo estádio.

Os times se enfrentam nesse sábado no Allianz Parque às 19h (horário de Brasília). Caso o Palmeiras avance, esperará o confronto entre Corinthians e São Paulo no domingo para saber seu adversário.