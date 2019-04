Juventude recebe ABC visando manutenção da liderança da Série B do Brasileiro

Partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na noite desta terça-feira (13), o Juventude recebe o ABC de Natal visando manter a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 6 rodadas disputadas, a equipe da serra gaúcha soma 14 pontos conquistados, já o ABC vem ao Rio Grande do Sul com o objetivo de buscar uma maior regularidade na competição e manter-se na parte de cima da tabela de classificação. A partida ocorre nesta terça-feira, às 20h30, em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi.

A equipe de Gilmar Dal Pozzo conta com a ótima fase do centroavante Tiago Marques, artilheiro da equipe e sinônimo de gol na competição. Além disso, Gilmar contará com o apoio da sua torcida para conseguir a vitória diante do ABC de Geninho, o qual ainda não se consolidou no campeonato e oscila na tabela de classificação. Os caxienses apostam no retrospecto positivo nas primeiras rodadas disputadas no estádio Alfredo Jaconi, onde arrancaram vitórias suadas e aguerridas para se estabelecer nas primeiras posições e dar continuidade à liderança.

Já a equipe do ABC vem a Caxias do Sul com o objetivo de manter um certo equilíbrio, tanto de desempenho quanto de resultado. O técnico da equipe, Geninho, terá desfalques importantes para a partida, o zagueiro Oswaldo, que anteriormente havia sido inserido a lista de relacionados para a partida diante do Juventude, foi sacado devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Por outro lado, Echeverría, o qual havia sofrido entorse no tornozelo, recuperou-se da lesão e foi um dos relacionados para a partida.

A provável escalação do Juventude é: Matheus Cavichioli; Vinícius, Domingues, Ruan Renato e Bruno Collaço (Maurício); Fahel e Lucas; Juninho (Caprini), Wallacer e Ramon; Tiago Marques.

A provável escalação do ABC é: Edson; Jonathan, Filipe, Jardel e Eltinho; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Echeverría e Gegê; Dalberto e Nando.

A equipe de arbitragem deleada para a partida contará com Adriano Milczvski, auxiliado por Luiz Santos Renesto e Diogo Morais (trio paranaense).