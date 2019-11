Juventude leva vantagem sobre Internacional no histórico do Campeonato Brasileiro

Internacional e Juventude protagonizaram um verdadeiro clássico gaúcho durante um período difícil para os colorados e de muitas alegrias aos jaconeros. Em alta desde o título da Série B em 1994, os esmeraldinos ascenderam para primeira divisão brasileira e não pouparam o Inter de verdadeiras batalhas pelas vitórias. O resultado destes tempos saudosos para o Juventude está no histórico de partidas entre esses clubes do Rio Grande do Sul.

No Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional e Juventude se enfrentaram em um total de 20 partidas. O Juventude venceu 9, houve 3 empates e 8 vitórias do Inter. Nos vitoriosos anos 1970, o Inter venceu os jaconeros em 77 e 78. Mesmo assim, a retomada do esmeraldino ao Brasileirão em 1995 trouxe uma série pedra no sapato colorado. Os de Caxias do Sul chegaram a vencer pelos três anos consecutivos no turno único, entre 1995 e 1997, sendo derrotados pela primeira vez nesta volta em 1998.

Juventude: 9 vitórias

Inter: 8 vitórias

3 empates

Tudo se agravou para o Inter com um dos maiores vexames da história do clube, a semifinal da Copa do Brasil de 1999. Com um Beira-Rio lotado, o Colorado precisava vencer os jaconeros para chegar à final contra o Botafogo. Mas o Juventude aplicou uma sonora goleada de 4 a 0, revoltando os presentes. Após essa vitória, os alviverdes conquistaram o título da Copa, igualando o número de conquistas colorados em Copa do Brasil.

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Juventude manteve-se invicto entre o ano de 2001 e o primeiro turno de 2004. Em seu útimo ano na Série A, o Juventude venceu no estádio Alfredo Jaconi por 2 a 0 e o Inter deu o pesado troco com uma consistente vitória de 3 a 0 no estádio Beira-Rio, para nunca mais terem se encontrado na primeira divisão. A volta do clássico é exatamente após uma década.

Pela primeira vez na Série B, o Colorado reencontra o Juventude, equipe considerada de tradição no torneio da segunda divisão brasileira. Dessa vez, o Inter volta a passar por cima do Ju, a exemplo das finais de Campeonato Gaúcho recentes, ou os jaconeros encarnam o velho espírito dos vindouros tempos de patrocínio da Parmalat? No Campeonato Gaúcho de 2017, os esmeraldinos venceram por 1 a 0, em gol marcado em pênalti irregular ao final do jogo.

Disputa no estádio Beira-Rio (Foto: Arivaldo Chaves / Agência RBS)

Histórico de jogos pelo Campeonato Brasileiro:

1977: Juventude 0x1 Internacional

1978: Internacional 4x1 Juventude

1995: Juventude 2x1 Internacional

1996: Juventude 2x1 Internacional

1997: Internacional 0x1 Juventude

1998: Juventude 1x2 Internacional

1999: Internacional 0x0 Juventude

2000: Internacional 2x1 Juventude

2001: Internacional 0x2 Juventude - maior vitória do Juventude fora

2002: Juventude 3x2 Internacional

2003: Juventude 1x1 Internacional

2003: Internacional 0x0 Juventude

2004: Juventude 2x3 Internacional

2005: Internacional 5x2 Juventude - maior vitória nos confrontos

2005: Juventude 2x1 Internacional

2006: Juventude 2x0 Internacional

2006: Internacional 2x0 Juventude

2007: Juventude 2x0 Internacional

2007: Internacional 3x0 Juventude