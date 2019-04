Contando com ampla vantagem, Flamengo enfrenta Palestino pela Sul-Americana

Às 21h45 desta quarta-feira (8), o Flamengo recebe o Palestino, na Ilha do Urubu, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Administrando ampla vantagem, o Urubu precisa apenas fazer o dever de casa para garantir o avanço no torneio continental.

No jogo de ida, no Chile, a equipe carioca venceu os donos da casa pelo largo placar de 5 a 2. Um fracasso do Rubro-Negro é improvável, já que o time carioca só não avança às quartas caso perca por quatro ou mais gols de diferença diante de sua torcida. Em um suposto 6 a 3, o Palestino se classificaria pelo critério de gols fora de casa.

Jayme de Almeida assume o comando interino do Flamengo em meio a troca de técnicos

Às vésperas do confronto decisivo na Sul-Americana, a semana é agitada no Flamengo. Clima tenso entre diretoria e torcida, cai Zé Ricardo aqui, se especula treinador ali - Reinaldo Rueda pode, inclusive, ser anunciado pelo Rubro-Negro nesta quarta. Enquanto nada se resolve, existe apenas uma certeza no clube carioca: na noite desta quarta-feira, contra o Palestino, é Jayme de Almeida quem estará à beira do gramado.

Antigo conhecido dos torcedores flamenguistas, o treinador já assumiu o comando do Rubro-Negro algumas vezes como interino. No entanto, seu maior momento no clube foi a conquista da Copa do Brasil em 2013; na ocasião, Jayme foi efetivado logo após a polêmica demissão de Mano Menezes, levando a equipe ao tricampeonato do torneio nacional em cima do Atlético-PR.

Jayme de Almeida comandou treino na tarde de terça-feira (08) antes de partida contra o Palestino (Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Em entrevista coletiva na última segunda-feira (07), o diretor executivo Rodrigo Caetano falou à imprensa sobre a decisão de pôr Jayme no comando na Sul-Americana e declarou ainda que uma possível efetivação do treinador não foi discutida.

"É o Jayme que treina e escala na quarta-feira. Temos uma semana importante, três competições. Já foi feita uma reunião para decidir. A decisão tomada para quarta-feira será levando muito em consideração isso. [...] Confesso que nós não conversamos a respeito disso (uma possível efetivação), a gente conversou realmente em ele conduzir o time na quarta-feira", afirmou.

+ Rodrigo Caetano lamenta saída de Zé Ricardo, mas admite necessidade de mudança

Roberto Gutiérrez é a esperança do Palestino por gols nesta quarta

Precisando correr atrás do prejuízo e reverter um placar adverso de 5 a 2 do jogo de ida, a esperança do Palestino nesta quarta tem nome e sobrenome: Roberto Gutiérrez. Responsável pela primeira vitória dos Árabes no Torneo de Transición, no triunfo por 2 a 1 sobre o Curicó Unido, o atacante recentemente chegou à marca de 100 gols na primeira divisão do Campeonato Chileno – são 16 gols com a camisa do Palestino, seis pelo Colo Colo, cinco pelo Everton e 13 pelo Santiago Wanderers, além de 60 gols pela Universidad Católica. El Pájaro, como é conhecido, é o atual artilheiro do torneio chileno na temporada 2017 com três gols.

Roberto Gutiérrez é o atual artilheiro do Campeonato Chileno (Foto: Esteban Garay/LatinContent/Getty Images)

Antes de viajar ao Brasil para enfrentar o Flamengo nesta quarta, o atacante falou ao site La Tercera sobre a responsabilidade de reverter o placar para o Palestino na Sul-Americana. No entanto, o desafio é grande – e, por isso, Gutiérrez preferiu direcionar seu foco para o andamento do Campeonato Chileno no restante de 2017.

“Claramente é uma partida muito complicada, muito difícil, e disso estamos todos conscientes. É um resultado muito adverso, mas no futebol nada está definido. Vamos fazer nosso trabalho. Sabemos que essa partida vai nos ajudar muito a ganhar confiança sobre o que estamos fazendo no campeonato local, e é isso que queremos. Queremos que essa partida sirva para melhorar nosso desempenho em território nacional, que é onde vamos continuar disputando coisas importantes”, afirmou o atacante.

Flamengo vem a campo contra o Palestino sem Diego e Réver; confira as novidades

Contando com a ampla vantagem para garantir a classificação às quartas de final da Sul-Americana, o Flamengo não terá duas de suas principais peças em campo contra o Palestino: Diego e Réver. Com desgaste muscular detectado, os dois foram poupados e estão fora do confronto contra os chilenos. O treinador Jayme de Almeida também não terá Rodinei e Mancuello à sua disposição, ambos no departamento médico; Guerrero, por sua vez, passa por processo de recuperação de um estiramento na coxa. Diego Alves, goleiro recém-contratado pelo Rubro-Negro, não chegou a tempo da inscrição na Sul-Americana e também não joga.

Já no lado do Palestino, as mudanças são bruscas. Depois da sofrida derrota por 5 a 2 no jogo de ida, o treinador Germán Cavalieri deve fazer alterações em quase que metade da equipe chilena. Entre as mexidas do treinador, espera-se que Sebastián Toro entre para ocupar a vaga de Romo na lateral direita, assim como Diego Rosende deve ser titular no meio-campo. Vidal e Diego Torres também não estarão entre os onze titulares do Palestino; no ataque, Yerko Rojas entra para atuar ao lado de Roberto Gutiérrez.