Após derrota, Rueda cita otimismo e nova meta para o Flamengo: "Ganhar pontos importantes"

Após o duelo deste domingo (22) no Pacaembu, o Flamengo teve sua sequência positiva interrompida pelo São Paulo - nos últimos três jogos do Rubro-Negro, foram duas vitórias e um empate, com direito a goleada na última rodada. Mesmo com a derrota por 2 a 0, o clube carioca se mantém na sexta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos.

Treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda fez uma breve análise do confronto em entrevista pós-jogo. Ao falar sobre a disposição tática das equipes, o colombiano elogiou a postura do Tricolor paulista em campo e também fez um alerta sobre os diferentes níveis de competitividade a cada partida no Brasileiro.

"O São Paulo foi muito aplicado, fez um bom jogo, foi muito oportunista, muito agressivo e por isso conquistou o resultado. (...) A competitividade muda muito de jogo a jogo. Lembramos que no último jogo, o São Paulo era muito diferente. Hoje, desde o primeiro minuto, o São Paulo foi muito aplicado", disse Rueda.

Com um primeiro tempo quase perfeito, o São Paulo foi eficiente e neutralizou as investidas do Flamengo; no segundo tempo, o Rubro-Negro tornou-se mais agressivo com as entradas de Diego e Lucas Paquetá, mas não conseguiu passar pela defesa paulista. Mencionando o resultado negativo e a pouca efetividade carioca, Rueda analisou as falhas no rendimento de sua equipe.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Sabemos que não podemos levantar a bola contra o São Paulo, porque eles têm uma fortaleza com Rodrigo Caio e os outros zagueiros. (...) Acredito que as oportunidades foram criadas no primeiro tempo, considero que o São Paulo foi eficaz, certeiro, abriu o placar com um escanteio. Depois, não deixamos de jogar. No segundo tempo, fomos mais agressivos ofensivamente, mas não completamos", completou.

Antes do jogo contra o Bahia na rodada passada, Rueda surpreendeu a todos ao revelar sua ousada meta para o Flamengo no Brasileiro: vencer as dez rodadas restantes. O "projeto", que teve bom início com direito a goleada sobre o Tricolor baiano, acabou tendo um fim já no confronto deste domingo. Mesmo após o tropeço no Pacaembu, o treinador rubro-negro se manteve otimista pelo futuro do clube no torneio nacional.

"Precisamos ganhar pontos importantes para alcançar a meta. Minha declaração pareceu muito atrevida, muito utópica, algo irreal para o futebol brasileiro. O Corinthians está na liderança porque ganhou quatro jogos seguidos. É algo que tem que acontecer", finalizou o treinador.

Comandado por Reinaldo Rueda, o Flamengo agora tem dois clássicos pela frente. O primeiro adversário é o Fluminense pela Copa Sul-Americana, às 21h45 de quarta-feira (25); na sequência, o Rubro-Negro pega o Vasco, às 19h de sábado (28), pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os confrontos serão realizados no Maracanã.

