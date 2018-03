Rodrigo Lindoso minimiza erros e pede atenção para Botafogo sofrer menos gols

Depois de perder por 3 a 0 para o Fluminense na final da Taça Rio, o Botafogo vai disputar as semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo na quarta-feira (28) em jogo único no Maracanã, com vantagem do empate para a equipe rival.

Em entrevista coletiva após o treino desta segunda (26), Rodrigo Lindoso comentou sobre os pontos em que a equipe precisa melhorar e da importância da classificação para a final com objetivo de dar sequência ao trabalho de Alberto Valentim.

"A gente quer ganhar todos os jogos e sabemos que o clássico é de importância maior para a torcida, uma rivalidade maior. Hoje foi mais um dia de pós jogo e recuperação. Tivemos uma pequena conversa de cobrança interna nossa. A conquista da Taça Rio daria a vantagem do empate, mas também não resolveria muita coisa. Saímos em desvantagem, mas nosso objetivo sempre será vencer. Se chegarmos, em três jogos podemos mudar essa história com o título do Carioca."

O capitão alvinegro ressaltou a necessidade de uma equipe ainda mais concentrada na partida contra o Flamengo. Não só pela vantagem do empate da equipe rival, mas sim para converter as chances criadas. Diante do Fluminense, na final da Taça Rio, o alvinegro acabou não abrindo o placar diante de boas oportunidades desperdiçadas, o que acabou custando a taça no fim

"Preocupa as duas coisas, até pelo fato do Flamengo estar jogando com a vantagem do empate para avançar de fase. Temos que fazer um jogo mais concentrado lá na frente na hora de caprichar e colocar a bola pra dentro. Lá atras temos que ter uma atenção redobrada. No clássico nós tivemos várias oportunidades e não aproveitamos. Tivemos um número maior de finalizações, mas com muito mérito ao goleiro adversário. Amanhã voltaremos ao campo para corrigir esses detalhes. São pequenas coisas, estamos evoluindo e com um bom volume de jogo. Agora é passado e vamos buscar corrigir as coisas para um bom jogo na quarta-feira."

Rodrigo Lindoso ainda falou sobre o gramado do Maracanã, palco do jogo único nessa quarta-feira, que estava em más condições no jogo contra o Fluminense pela final da Taça Rio: "Não prejudicou o resultado do jogo, isso não é desculpa, mas isso pode ocasionar um lance maior, com um erro por conta da condição do campo. Fiz esse comentário ontem e acho que não tomarão uma providência. Isso é só um detalhe, um toque que dou. Mas agora é deixar isso de lado para focarmos no jogo contra o Flamengo e na classificação."

O jogador ainda comentou sobre a atenção para não sofrer gols, já que nos 3 úlitmos clássicos disputados pelo Botafogo, o clube sofreu 8 gols: " É uma questão de atenção. Não é só para quem está lá na frente, mas para quem também fica lá atrás. Conseguimos jogar bastante no campo deles e em algum momento fica mais exposto, mas não foi por conta disso, é tudo questão de atenção"

Ele reforçou ainda a busca para minimizar os erros que a equipe obteve no jogo contra o Fluminense: "Não digo que perfeito, mas devemos procurar minimizar os erros. Fizemos um primeiro tempo muito bom, com vários lances. O primeiro gol do Fluminense aconteceu em uma jogada meio que rebatida, mas aconteceu. Paciência, temos que estar focados e ligados. Isso o Alberto nos cobrou nesse papo de jogo"