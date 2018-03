Campeonato Gaúcho: tudo que você precisa saber sobre Grêmio e Avenida

O Campeonato Gaúcho 2018 está chegando na reta final. Nesta quarta-feira (28), será conhecido o segundo finalista que sairá do confronto entre Grêmio e Avenida, que fazem o jogo de volta pela semifinal na Arena do Grêmio, às 21h45, em Porto Alegre.

O Tricolor larga em vantagem na decisão. Na primeira partida, no último domingo (25) em Santa Cruz, a equipe de Renato Gaúcho venceu os donos da casa pelo placar de 3 a 0, com gols de Ramiro, Luan e Arthur.

Com o resultado, o Grêmio pode perder até por 2 a 0 que ainda garante vaga na grande final. O Avenida, por sua vez, precisa vencer por quatro gols de diferença para ir à disputa da taça. Um novo 3 a 0, com vitória do Periquito, leva a decisão para os pênaltis.

Quem vencer o duelo, encarra o finalista que sairá mais cedo, às 19h, da outra semifinal entre Brasil de Pelotas e São José, no estádio Bento Freitas. No primeiro jogo, os times empataram em 1 a 1.

Como chega o Grêmio?

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com a zaga titular. O zagueiro Kannemann está suspendo por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo de ida, enquanto Pedro Geromel está com a Seleção Brasileira.

Durante os treinos na semana, Michel até treinou com time na vaga de zagueiro, mas a tendência é de que Paulo Miranda componha a defesa ao lado de Bressan. No meio campo, Renato terá o retorno de Maicon, que deve iniciar como titular.

Com isso, a expectativa é que o time tricolor deverá ser formado por: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Maicon, Alisson, Luan e Everton; Jael.

Como chega o Avenida?

O Avenida, apesar da desvantagem, comemora o momento histórico. Esta é a primeira vez em sua história que o time do interior está em uma semifinal de Gauchão.

Com a missão de reverter o placar, o técnico Fabiano Daitx deve fazer as apostas nas mesmas peças que atuaram na partida anterior.

Portanto, o provável time que irá a campo será: Fabiano Heves; Itaqui, Claudinho, Luís Henrique e Roger; Toto, Fidelis; Moisés Baiano, Alexandre e Welder; Cleverson.

Arbitragem

Daniel Nobre Bins será o árbitro da decisão na noite desta quarta-feira, auxiliado pelos assistentes Jorge Eduardo Bernardi e Lucas Guimarães Horn.

Histórico dos confrontos

15 jogos

12 vitórias do Grêmio (56 gols)

2 vitórias do Avenida (13 gols)

1 empate