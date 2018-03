Náutico entra em campo para dar "última cartada" na Copa do Nordeste

Já se passaram 71 dias depois do primeiro duelo entre Náutico e Altos-PI na Copa do Nordeste. De lá até aqui, o Timbu já fez vinte jogos e muita coisa mudou nas bandas da Conselheiro Rosa e Silva. Naquela oportunidade os alvirrubros faziam a terceira partida do ano, o bom trabalho do técnico Roberto Fernandes era cercado de incertezas e o grupo ainda não havia achado o seu melhor futebol. Na tarde desta quinta-feira (29), as equipes se reencontram em jogo que vale vaga no mata-mata da competição para o lado dos pernambucanos.

Esperança renovada e embalada pela boa fase

Em um determinado ponto da Copa do Nordeste a classificação do Náutico parecia muito improvável, no entanto, uma combinação de resultados no grupo, junto com duas vitórias seguidas diante do Bahia e Botafogo-PB, fizeram com que os torcedores alvirrubros tivessem a esperança recuperada.

A equipe comandada pelo técnico Roberto Fernandes tem sete pontos, atrás do líder Botafogo-PB (10 pts) e Bahia (9 pts), que duelam em confronto direto também nesta quinta-feira (29). O pior cenário para os alvirrubros seria o empate entre os rivais do grupo, que classificaria o Botafogo-PB e faria o Bahia chegar a dez pontos. Nessas circunstâncias, o Náutico teria que vencer o Altos-PI por uma diferença de quatro gols para ultrapassar os baianos no saldo.

Em caso de vitória do time paraibano, o Timbu só dependeria de si para avançar de fase junto ao Belo. Se o Tricolor de Aço bater o Botafogo-PB com um triunfo simples de 1 a 0, alvirrubros também só dependem de si para classificar, pois empataria em todo os critérios com o Alvinegro Paraibano (10pts, 3V, 1E, 2D e 1 gol de saldo), mas avançaria por ter mais gols marcados (Atualmente: Náutico 6 e Botafogo-PB 4).

Se prosseguir na competição, será a primeira vez que o Náutico passaria da primeira fase da Copa do Nordeste no modelo atual que está em vigor desde 2013.

Altos-PI faz partida para cumprir tabela mas promete se despedir da competição com "honra"

O Altos-PI vai bem no Campeonato Piauiense. É o atual líder do estadual, com direito a jogador disputando artilharia. Na Copa do Nordeste, porém, a situação é mais complicada. Já desclassificada desde a penúltima rodada, os jogadores do Jacaré já estão em clima de despedida.

O goleiro Gideão, que já atuou pelo Náutico por três temporadas, disse que, apesar de já estarem de fora da disputa, a equipe vai entrar em campo para ganhar o jogo.

"Na quinta-feira é um jogo importante. Nós temos que honrar a camisa do Altos, dar o nosso melhor", falou o arqueiro, que ainda comentou sobre a possibilidade do técnico Paulinho Kobayashi usar um time alternativo.

"Ninguém sabe quem vai jogar, o professor é quem vai escalar, mas quem estiver em campo vai dar o seu melhor", concluiu.