Com gols de pratas da casa e confusão no fim, Botafogo vence Nova Iguaçu em jogo treino

O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 com gols de Ezequiel e Leandrinho, que entrou no meio da atividade. O Alvinegro emendou mais uma vitória em jogos treino. Antes havia perdido para o Audax- Rj, mas venceu o Bangu por goleada e o América por 2 a 1.

O time que começou a atividade nesta quinta-feira ( 12) foi Saulo; Marcelo, Yago, Kanu e Moisés; Bochecha, Matheus Fernandes, João Pedro e Renatinho; Ezequiel e Brenner. Yago não durou muito tempo. Saiu com dores na coxa esquerda e deu lugar ao jovem Helerson.

O Botafogo abriu o placar aos 34 minutos da primeira etapa com um golaço de Ezequiel. O atacante, cria da base do glorioso encheu o pé na sobra de um escanteio e mandou pro fundo das redes garantindo o resultado no primeiro tempo.

No segundo tempo o Botafogo ampliou logo aos 6 minutos. João Pedro fez o lançamento, Renatinho escorou de cabeça para Leandrinho, outra cria da base botafoguense mandar um belo chute sem deixar a bola cair. Leandrinho havia entrado no fim da primeira etapa no lugar de Brenner.

Yuri, Jean e Dudu Cearense entraram aos 15 minutos nas vagas de Matheus Ferandes, Bochecha e Ezequiel, Já Michel entou aos 20 no lugar de Marcelo Benenvenuto que jogou na lateral direita. Aos 30 Ezequiel voltou para o jogo na vaga de Renatinho e aos 38 Bochecha passou a ocupar a lateral esquerda na vaga de Moisés.

A atividade se encerrou aos 42. Jean vinha distribuindo entradas duras. Em uma delas um jogador do Nova Iguaçu deixou o braço no rosto do volante do alvinegro e formou-se uma pequena confusão. Dudu Cearense apareceu e esbravejou com o jogador adversário e Marcos Paquetá pediu para que a atividade fosse encerrada. Ainda restavam cerca de 3 minutos, mas o árbitro encerrou o jogo.

Esse foi o último jogo treino na preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio do Botafogo será enfrentar o Corinthians, em sua arena.