Botafogo vence América-RJ em jogo-treino no Nilton Santos

Na reta final da intertemporada, o Botafogo venceu o América-RJ por 2 a 1 em jogo-treino realizado nessa quarta-feira (11), no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Os gols alvinegros foram anotados por Aguirre e Igor Rabello. Lopeu diminui para o Alvirrubro. A atividade ainda foi marcada por uma defesa de pênalti de Jefferson.

Aguirre foi um dos destaques da atividade contra o América-RJ. Foto: Vitor Silva/SSPress/BFR

O time titular contou com: Jefferson, Luís Ricardo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Marcelo, Rodrigo Lindoso e Léo Valencia; Luís Fernando, Kieza e Aguirre. Desde a parada para a Copa do Mundo da Rússia 2018, o Glorioso fez três jogos-treino e vinha de uma goleada contra o Bangu (6x0) e uma derrota para o Audax (0x1). Para fechar a preparação para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, os reservas do Botafogo enfrentam o Nova Iguaçu na quinta-feira (12), às 15, no Estádio Nilton Santos. Essas partidas são importantes para manter o ritmo de jogo e vitais para a ambientação de Marcus Paquetá.

O treinador chegou para comandar a equipe após a saída de Alberto Valentim para o Piramyds FC, no Egito. Os primeiros compromissos oficiais de Paquetá no comando do Botafogo serão pedreiras. O Alvinegro visita o Corinthians, na próxima quarta-feira (18), às 21h45, na Arena Corinthians. Na sequência, já tem clássico carioca. No Maracanã, o Glorioso enfrenta o Flamengo, às 19h de sábado (21). A equipe de General Severiano é a nona colocada no Brasileirão, com 17 pontos somados em 12 partidas disputadas.