Botafogo é derrotado pelo Audax em jogo-treino realizado no Nilton Santos

O Botafogo realizou na manhã desta quarta-feira (4) o primeiro teste voltado para o retorno do Campeonato Brasileiro. Em jogo-treino conta o Audax-RJ, disputado no Nilton Santos, o alvinegro foi derrotado por 1 a 0.

Comandado pelo novo treinador Marcos Paquetá, o time titular na atividade foi o seguinte: Jefferson, Luís Ricardo, Marcelo Benevenuto, Rabello e Gilson; Lindoso, Matheus Fernandes e Valencia; João Pedro, Pimpão e Kieza.

A equipe não pode contar com o zagueiro Joel Carli, que foi à Argentina acompanhar o enterro do sogro, de acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", e com o lateral Moisés, que pertence ao Corinthians, clube que o Botafogo enfrentará na volta do Brasileirão. Mesma situação de Jean e Yago, que também participaram da segunda parte do jogo-treino. Com isso, Gilson foi escalado no time titular que enfrentou o Audax nos primeiros 40 minutos.

Mesmo sem marcar, os titulares dominaram o jogo e não sofreram incômodo algum da equipe adversária. Na melhor oportunidade alvinegra, o meia Leo Valencia acertou o travessão em uma bela cobrança de falta. Já a equipe reserva, não conseguiu lidar com o ritmo veloz do Audax e acabou sofrendo o único gol da partida.

Os jogadores que não participaram da primeira atividade treinaram normalmente na parte da tarde. Luiz Fernando, Marcos Vinícius, Renatinho, Marcelo, Yuri, Kanu e o próprio Carli fizeram um trabalho físico-técnico e de posse de bola.

No próximo sábado (7), o Botafogo fará seu segundo jogo-treino, dessa vez contra o Bangu, às 9h (de Brasília), também no Nilton Santos. Lembrando que o Glorioso volta a campo pelo Brasileirão no dia 18 de julho, contra o Corinthians, fora de casa.