Genoa pode fazer proposta por Igor Rabello através de intermediário italiano

Igor Rabello é mais uma vez alvo de times do exterior. Dessa vez o Genoa, clube italiano, manifestou interesse pelo zagueiro alvinegro. Um intermediário de lá, autorizado pelo clube carioca, pôde trazer uma proposta oficial pelo defensor. O clube espera no mínimo 6 milhões de Euros (mais de R$ 26 milhões de reais) como informaram Felippe Costa, Fred Gomes e Thiago Lima do Globoesporte.com.

A venda do "General", como ficou conhecido Rabello, servirá para salvar as finanças do clube em 2018. O próprio orçamento do Botafogo para este ano previa que a venda de jogadores era mais que necessária para fechar a conta. O clube atravessa um momento difícil e chegou até a atrasar os salários do mês de maio (quitados no dia de ontem) e junho, algo incomum há muito tempo no Glorioso.

O clube chegou a aceitar no período da copa uma proposta do Akhmat Grozny, clube que disputa o Campeonato Russo, mas Igor preferiu não ir para o clube chechêno. Lokomotiv e Spartak, ambos de Moscou também manifestaram interesse, mas o negócio não foi fechado. Assim como o próprio Genoa já demonstrou interesse no atleta no fim de 2017 mas a negociação não andou.

Ir para a Itália é algo visto com bons olhos pelo empresário do jogador. Mesmo que a proposta ainda não tenha chegado, entende-se que jogar o Calccio pode representar um grande ganho técnico para o jovem que jogou todas as partidas do Botafogo em 2018 e anotou 5 gols. Uma transferência futura no velho mundo também pode render um bom dinheiro ao clube através do mecanismo de solidariedade da FIFA.

O Botafogo espera ansiosamente por propostas enquanto continua buscando soluções para manter os seus compromissos em dia e fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.