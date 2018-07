Corinthians oficializa contratação do volante Douglas, ex-Fluminense, até 2022

Após passar por exames médicos no começo da semana, o meio-campista Douglas foi oficialmente anunciado pelo Corinthians, nesta quinta-feira (19). O atleta, que é formado nas categorias de base do Fluminense, já havia deixado o elenco da equipe carioca no final da última semana e sequer havia participado de jogos-treino com o Tricolor da Laranjeiras.

Valores da transação não foram divulgados, mas o Corinthians adquiriu os 63% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos que pertenciam ao Fluminense. Contudo, o vínculo com a equipe alvinegra foi divulgado, e Douglas assina contrato de cinco anos, até 31 de dezembro de 2022.

Em seu Twitter oficial, o Corinthians anunciou a contratação, que já estava encaminhada.

Douglas é o novo reforço do #Timão para a temporada 2018. O volante assinou contrato com o Alvinegro até julho de 2022. Bem-vindo ao bando de louco!

Douglas chega para suprir a saída de Maycon, que deixou o clube rumo ao Shakhtar Donetsk. Com características parecidas com as do camisa 8, o meio-campista disputará vaga com Renê Jr., que está na condição de titular no comando de Osmar Loss.

No Fluminense, Douglas teve dificuldades em se inserir na equipe titular depois de enfrentar uma artrite reativa, que são dores nas articulações e ficar afastado por longos períodos. Quando o técnico Abel Braga estava à frente do Tricolor, o volante passou a atuar como titular e disputou 15 partidas em 2018 antes da pausa para a Copa.

Do lado da agremiação carioca, quem chegou do Corinthians foi o atacante Júnior Dutra, que não vinha despontando na equipe titular e foi emprestado até o final de 2018.