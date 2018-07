Corinthians confirma lesão de Renê Júnior que afastará meio-campista até 2019

Depois de ter uma notícia indigesta de perder um dos principais atletas do elenco, o Corinthians sofrerá com outra baixa para 2018. Entretanto, não trata-se de uma venda ao clube, e sim, da lesão do meio-campista Renê Júnior, que nesta segunda-feira (23) foi informado que ficará fora de ação até a próxima temporada.

O camisa 8 se machucou no último confronto contra o São Paulo, no último sábado (21), quando torceu o joelho aos 15 minutos do segundo tempo do duelo Majestoso.

De acordo com o departamento médico do Corinthians, Renê terá de passar por uma cirurgia, visto que rompeu os ligamentos do joelho e terá de passar por uma cirurgia. Em seu Twitter oficial, o Corinthians publicou o afastamento de Renê dos gramados.

Exames constataram que Renê Júnior rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O volante será operado nos próximos dias. #ForçaReneJunior — Corinthians (@Corinthians) 23 de julho de 2018

Desde que chegou ao Corinthians, ainda em 2018, está é a segunda lesão grave de Renê. Em abril, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista já havia sofrido um outro entorse no joelho, embora menos grave, o tirou durante dois meses dos gramados, levando sua volta somente após a Copa do Mundo.

Para o lugar do meio-campista, Douglas recém-contratado pelo Timão vindo do Fluminense, deve ganhar lugar na equipe titular, visto que Ralf, reserva imediato de Renê, está se recuperando de lesão também após se machucar durante o amistoso contra o Cruzeiro, na Arena Corinthians.

Baixa na defesa

Também vindo do clássico contra o São Paulo, o zagueiro Pedro Henrique é outro que ficará afastado dos gramados, mas por um período curto, comparado ao de Renê Júnior.

O defensor sentiu um desconforto na coxa no último sábado, foi reavaliado nesta segunda-feira e foi constatado um edema muscular na coxa esquerda.

Pedro Henrique será desfalque nos próximos dois jogos do Timão, contra Cruzeiro e Vasco, voltando somente nas quartas de final da Copa do Brasil, quando o Corinthians enfrenta a Chapecoense, na próxima semana. Para o lugar do defensor, Léo Santos, de 19 anos será quem reforçará a equipe nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.