Jogo LDU x Vasco AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de LDU x Vasco ao vivo hoje , pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Estádio Casablanca, às 19h30 (de Brasília).

O nome mais conhecido da LDU é o volante Orejuela, que estava no Fluminense na temporada passada. O jogador está emprestado pelo Tricolor ao clube equatoriano.

Pelo lado da LDU, a equipe chega sem muito ritmo de jogo. Em três partidas que fez antes desta quarta-feira, os equatorianos empataram um e perderam outros dois no campeonato nacional. Além disso, vive uma carência no ataque, principalmente após a saída de Hernán Barcos para o Cruzeiro.

Foto: Site oficial/LDU

Em relação ao time que vai a campo, o técnico Jorginho poupou o zagueiro Breno, o volante Leandro Desábato e o meia Yago Pikachu. Com isso, o recém-chegado Oswaldo Henriquez deverá iniciar como titular ao lado de Ricardo Graça. No meio, Bruno Silva é o favorito para formar a dupla de volantes com Andrey. Já no setor de criação, Thiago Galhardo pode substituir Yago Pikachu.

O volante Andrey ressaltou que os vascaínos chegam motivados pela vitória no fim de semana sobre o Grêmio, quando atuaram boa parte do jogo com um jogador a menos. “Vamos muito fortes para essa partida da LDU, principalmente porque vencemos o Grêmio, que é uma equipe qualificada e atual campeã da Libertadores. Estamos muito confiantes e tenho certeza que faremos um grande jogo”, declarou.

“Viemos para cá dois dias antes do jogo, diferente do que aconteceu da outra vez que fomos jogar contra o Jorge Wilstermann. Acredito que isso será algo que ajudará bastante na nossa adaptação, na questão do ar. Treinaremos na altitude, passaremos por ela, então não tem muito que falar. Temos que chegar lá e nos entregar, como tem sido marca desse nosso time”, disse Thiago Galhardo.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco já atuou na altitude nesta temporada, quando foi goleado pelo Jorge Wilstermann-BOL, em Cochabamba, na Pré-Libertadores. Com o resultado, o confronto foi decidido nos pênaltis e o goleiro Martín Silva foi o herói da noite ao defender três cobranças. Os jogadores sabem da dificuldade em atuar nestas condições, mas mostraram confiança em um bom resultado.

Após ficar na terceira posição do grupo 5 da Fase de Grupos da Libertadores, o Vasco se classificou para a Segunda Fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, os cruzmaltinos estreiam na competição contra a LDU-EQU, na altitude de Quito, às 19h30 (de Brasília).

LDU e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Casa Blanca, às 19h30, pela Copa Sul-Americana. O confronto é válido pela segunda fase da competição continental.