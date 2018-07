Apresentado, Bryan Cabezas rasga elogios à torcida do Fluminense: ''Fiquei encantado''

O Fluminense apresentou na manhã desta sexta (27), no CT Pedro Antônio, o atacante equatoriano Bryan Cabezas. Ele pertence ao Atalanta, da Itália, e chega por empréstimo até o meio do ano que vem. Cabezas disse que ficou muito feliz com a recepção que teve no clube. Ele também assistiu ao último jogo do Tricolor e elogiou a torcida.

“Assisti a partida contra o Palmeiras e fiquei encantado com a torcida, apoiaram muito. E fiquei muito feliz com o funcionamento do time também, jogaram muito bem” disse o atacante.

Cabezas atuou com Sornoza em 2016, no Independiente del Valle, quando chegaram à final da Libertadores da América. E em outro momento, com o também atacante Luciano, no Panathinaikos (GRE). Ele revelou que esse foi um fator importante na decisão de vir para o Fluminense.

“As conversas com o Sornoza e o Luciano foram fundamentais para eu escolher o Fluminense. Tive poucos minutos na Europa e eles me incentivaram a vir, disseram que o clube me queria, falaram muito bem do grupo”.

O atacante garantiu que em pouco tempo estará pronto para atuar. Ele estava parado devido ao período de férias.

“Fiquei de férias por um mês. Creio que com mais uma semana, uma semana e meia, trabalhando forte, melhorando fisicamente, devo estar à disposição para o professor, caso ele queira”.

Também conhecido como “primito”, Bryan Cabezas revelou como surgiu o apelido e falou sobre sua relação com o meia Sornoza.

“No Equador, o Sornoza me tratava como primo, por isso, ‘primito’. Andávamos juntos lá, nos damos muito bem dentro e fora de campo. Espero que tenhamos o mesmo sucesso aqui” finalizou.

Enquanto Bryan era apresentado, o restante do elenco já estava em Fortaleza, local da próxima partida do Fluminense. No próximo sábado (28), a equipe enfrenta o Ceará, às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tentará sua terceira vitória seguida para se aproximar dos líderes, enquanto o Vozão é o lanterna do campeonato.