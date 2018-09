Atlético-MG possui pior rendimento contra equipes que estão à sua frente no Brasileiro

O ambiente dentro do Atlético-MG está dividido, os atletas ainda mostram confiança no título, enquanto o técnico Thiago Larghi e a diretoria acreditam que apenas a classificação para Libertadores como principal objetivo do clube até o final da temporada.

Uma coisa certa na equipe alvinegra: o aproveitamento contra seus concorrentes diretos precisa melhorar, para que o time consiga se manter na parte de cima da classificação.

O Galo ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Nos confrontos do primeira fase contra adversários acima, o time conquistou apenas um ponto, no empate contra o São Paulo, na quarta rodada. Contra os outros concorrentes, foram apenas derrotas: Internacional, Flamengo, Palmeiras e Grêmio.

O único ponto, que foi contra o agora líder, São Paulo, o Galo virou o jogo no segundo tempo, mas com uma falha do lateral Patric cedeu o empate por 2 a 2 no Morumbi. No Horto, acabou perdendo para o Flamengo e Internacional, já Grêmio e Palmeiras, foram fora de casa.