Em má fase do Botafogo, vice-presidente Gustavo Noronha garante: "Estamos todos unidos"

O Botafogo vive seu pior momento no campeonato brasileiro. O time está há três jogos sem vencer e está apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento, o chamado "Z4".

O elenco se reapresentou nesta terça, após derrota para o Fluminense, por 1a 0. O vice-presidente do clube, Gustavo Noronha, apareceu no treino. Conversou por 40 minutos com o capitão Joel Carli, e conversou com o preparador de goleiros, Flávio Tenius. O dirigente acampanhou o jogo-treino realizado nesta manhã.

O próximo adversário do alvinegro é o América-MG. O confronto é importante para quebrar a sequência negativa do clube. Para isso, as vendas de ingressos iniciaram com ingressos a partir de R$ 5,00

"Jogo-chave para a gente, os três pontos são fundamentais. Objetivo dessa semana é esse, focar nesse jogo. Estamos todos unidos, diretoria, comissão técnica e os atletas em busca desse resultado que a gente precisa muito."

A presença de dirigentes do clube não é rotineira nos treinamentos da equipe. Por isso, Noronha comentou sobre sua aparição nesta terça (11).

"Forma de mostrar que há uma união, que os jogadores estão com o respaldo da diretoria. Trabalho precisa se feito. E que há uma cobrança de todos. Todos estamos nos cobrando, performance não está boa. Momento de fechar o trabalho, fazer as coisas com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo, é um grupo que se esforça muito. Tivemos muitos problemas ao longo da temporada: lesões, uma série de questões, alternância de treinadores, coisas que atrapalharam, mas é um momento de um algo mais, de fechar mais o grupo. Objetivo é esse."

A equipe enfrenta dificuldades para fechar o mês sem dever aos atletas. Para o meio do ano, era esperada a venda de pelo menos um atleta para que o alvinegro pudesse ter um alívio financeiro. Coisa que não aconteceu.

"Poderia haver a venda de alguns jogadores, era algo que estava no planejamento financeiro, mas enfim... No planejamento esportivo, acaba sendo melhor ter o time reforçado pelos atletas que estão aí. Vamos com ele até o final e vai dar certo."

O clube enfrenta importante sequência decisiva, contra adversários diretos para escapar da briga contra o rebaixamento.

"Dois jogos de seis pontos, adversários que estão mais ou menos ali na mesma raia que a gente nesse momento. Claro que há um planejamento próprio para que a gente vença esses dois jogos. Esse é o objetivo. Uma facilidade que a gente vai ter é de ter o jogo da Sul-Americana também em Salvador, vamos enfrentar o Vitória e o Bahia."

O papo com Carli, capitão e líder do elenco, foi um dos pontos da entrevista. Gustavo ressaltou que falaram de vários assuntos. Desde a postura de liderança de Carli até os assuntos abordados em seus 40 minutos de conversa.

"O Carli é jogador estrangeiro, na Argentina o capitão tem normalmete uma figura diferente do que no Brasil funciona. Ele tem uma postura de liderança, sempre nos procura, conversa muito sobre o momento do Botafogo. Foi uma conversa sobre o todo. Sempre a gente conversa sobre clube, como está a situação. Ele perguntou do centro de treinamento, como que está o planejamento para a gente se mudar para lá, perguntou um pouco da parte financeira.

Eu perguntei para ele um pouco como está sentindo esse momento, o que está faltando para nossa equipe atingir os resultados. Às vezes um detalhe que não funciona no jogo, o que ele acha que pode ser feito para a gente melhorar. A conversa foi nessa linha, foi muito abrangente, falamos de vários assuntos e sempre no objetivo de melhorar."

Jefferson, ídolo alvinegro, que sofreu grave lesão no duelo contra o Rival Flamengo, está liberado para treinamentos com bola.

"Fundamental. Ele já está em uma transição, o otorrino liberou para ele treinar com bola. Importantíssimo, o Jefferson, o Gatito também, a gente está aos poucos tendo os nossos jogadores mais experientes de volta, e a presença deles aqui é muito importante."