Botafogo anuncia ingressos a partir de R$ 5 para partida contra América-MG

O Botafogo recebe o América-MG às 11h do próximo domingo (16), no Estádio Nilton Santos. Nas últimas 10 rodadas, o clube de General Severiano somou apenas nove dos 30 pontos disputados. Por isso, o duelo com os mineiros marca uma das partidas mais importantes do ano e o Alvinegro precisa do apoio de sua torcida. Com preços promocionais, os ingressos variam entre R$ 5 e R$20.

As entradas estarão disponíveis através do Site Voucher Seguro a partir das 10h desta terça (11). As vendas nos pontos físicos começam na sexta (14) e seguem até a noite de sábado na sede de General e nas lojas oficiais do Botafogo em Niterói, Nova Iguaçu e Campo Grande e, até domingo, no Estádio Nilton Santos.

Crianças menores de 12 anos, idosos acima de 60 e Portadores de Necessidades Especiais (PNE) têm direito à gratuidade, que precisa ser reservada ou retirada previamente. Estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE pagam meia-entrada.

SERVIÇO

– Valores dos ingressos

Oeste Inferior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO (bloqueado)

Norte: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Superior: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO (bloqueado)

Sul: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – América-MG



– Postos de venda

A partir de terça 10h

www.botafogo.com.br/ingresso

Sexta e sábado – 10h às 13h30 e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Sexta e sábado - 12h às 13h30 e 14h às 19h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Domingo - 8h às 11h45

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro



Estacionamento

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas abrirá às 9h, com o preço de R$ 30 (carros e vans) e R$ 15 (motos). Sócios Sou Botafogo podem comprar antecipadamente por R$ 20 no site do programa.