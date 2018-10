Caça ao Tetra: a campanha do Corinthians até a final da Copa do Brasil 2018

Desacreditado. Foi assim que o Corinthians começou o ano. E, contrariando todas as expectativas, conseguiu o título Paulista em cima do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Mesmo assim, não dá pra dizer que o prestígio do time aumentou depois disso. Ainda mais por conta da perda do técnico, Fábio Carille, para o mundo árabe. E assim, o time seguiu desacreditado, anto para a disputa do campeonato Brasileiro, quando para a disputa da Libertadores.

Depois, sob o comando de Osmar Loss, o desafio ainda era grande. Manter a grande consistência defensiva e a eficiência do ataque nas poucas chances criadas durante os jogos.

Veio a Copa do Brasil. Como participante da competição continental, o Corinthians ganhou o direito de ingressar já na fase de oitavas de final. O adversário era o Vitória. E, em dois jogos o Timão levou a melhor. Jogo morno, empate sem gols no jogo de ida, em Salvador com poucas chances para os dois lados. Em Itaquera, o Timão superou o adversário pelo placar de 3a 1, garantindo a vaga nas quartas.

O próximo confronto seria contra a Chapecoense. Desta vez, decidindo fora de casa e já sem algumas peças importantes que foram perdidas para o mercado, como Maycon, Rodriguinho, Sidcley e Balbuena. Vitória simples em Itaquera com gol de Romero, e com o placar mínimo em Chapecó com um gol de falta de Jadson. E assim, o clube alvinegro confirmou a passagem às semifinais da competição.

A fase seguinte seria mais difícil. Hora de enfrentar o Flamengo, considerado favorito. A essa altura, o treinador era outro. Jair Ventura assumiria o time justamente na partida de ida nas semifinais no Maracanã. O objetivo de não levar gols na casa do adversário foi alcançado. E após o empate sem gols no Rio, bastava uma vitória em casa para chegar na decisão da competição.

Com grande festa em treino aberto na véspera, e apoio incondicional da torcida na partida de volta, o Timão venceu por 2 a 1 em Itaquera, com gol de Pedrinho 38 segundos após ter entrado em campo, indo então para a final da Copa do Brasil.

O adversário agora é o Cruzeiro, de Mano Menezes. Com a vantagem de decidir em casa, o Corinthians dá amanhã o primeiro dos dois últimos passos na busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, no estádio do Mineirão.