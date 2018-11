Maxi López marca de pênalti e Vasco vence clássico contra o Fluminense no Maracanã

Na tarde deste sábado (03), o clássico carioca entre Fluminense e Vasco aconteceu no Maracanã com a partida valendo pontos importantes para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Tricolor foi superior, mas após toque de mão de Paulo Ricardo dentro d'área, Maxi Lopez novamente decidiu para o Cruz-Maltino e manteve a equipe distante da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, o Fluminense levava mais perigo e dominava as ações defensivas. Através do seu jogo, o Tricolor Carioca conseguia dominar o Vasco e ter as chances mais perigosas de abrir o marcador, se sentindo mais a vontade na partida, fato que não acontecia com o time cruz-maltino. A equipe "mandante" teve uma ótima chance com Luciano, que mandou um chute no travessão em batida de falta, quase enganando o goleiro Martín Silva.

O Vasco se sentia muito preso às jogadas executadas pelo seu atacante Maxi Lopez, já que seus outros atacantes não chegavam junto para ajudá-lo la na frente, dificultando ainda mais as investidas do Gigante da Colina, que sempre eram paradas pela defesa do Fluminense. Mas no final do primeiro tempo, o time visitante começou a pressionar mais o time mandante e passou a assustar mais a defesa do tricolor, deixando que nível de jogo aumente para a segunda etapa.

Já no segundo tempo, o Vasco apresentou grande melhora no estilo de jogo levando muito perigo ao goleiro Júlio César em vários momentos, coisa que não ocorreu durante a primeira etapa. Com a grande pressão feita pelos cruz-maltinos, um pênalti é marcado a favor do Vasco.

Com um jogada originada por Thiago Galhardo, onde na hora do cruzamento a bola bate no braço de Paulo Ricardo, defensor do Fluminense, dentro da área, e o juiz marca a penalidade máxima. O artilheiro do time Maxi Lopez, abre o marcador para o Vasco no Maracanã dando três pontos muito importantes para o Vasco na luta da fuga contra o rebaixamento.

O Fluminense sentiu um pouco o gol, mas em nenhum momento deixou de correr atrás do empate. Durante os minutos finais, a pressão foi ficando mais intensa, tentavam de toda a forma pelo menos conquistar um ponto. Mas o Vasco se retrancou no jogo e conseguiu segurar um resultado extremamente importante nesse momento tão importante para o Gigante da Colina.

O Fluminense entra em campo novamente no próximo domingo (11) contra o Sport no Maracanã as 19h. Já o Vasco tem um compromisso contra o Grêmio também no domingo as 17h na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Ambas partidas válidas pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.